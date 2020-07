Pandemia provoca paros técnicos en industrias de Veracruz: Canacintra. Han cerrado doce empresas y se han perdido 400 empleos de marzo a la fecha.

La Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), registra paros técnicos en la totalidad de la industria en el estado de Veracruz, con la finalidad de evitar el cierre de más empresas, que a la fecha ya suman 12, que no han podido soportar la crisis económica y sanitaria, que ha provocado la pandemia del covid-19.

El presidente de la Canacintra Delegación Veracruz, Félix Martínez Álvarez, aseguró que el sector ha tenido que realizar algunos ajustes en el área de personal, donde ya se reportan 400 empleos perdidos de marzo a la fecha.

Industrias de Veracruz en paros técnicos

“Ha habido reajustes, ha habido una especie de paros técnicos para tratar de minimizar el asunto, cumpliendo con todas las reglas, con todo lo dictado a través de la Gaceta Oficial, a través del Diario Oficial de la Federación, de los protocolos que se deben de tener para este reinicio que ahora está otra vez detenido, entre los afiliados tenemos calculados como 400 empleos perdidos”, comentó.

El entrevistado aseguró que la reactivación del sector industrial, será a largo plazo, y por ello, los afiliados de Canacintra Delegación Veracruz, está tratando de cuidar al personal, con la finalidad de garantizar que no habrá mayores contagios.

Hizo un llamado a la ciudadanía, para que contribuya en disminuir los contagios, utilizando cubre bocas, caretas y guantes, luego de que existe mucha gente que anda en la calle, como si no estuviera pasando nada.

Concluyó que todos los sectores han quedado lastimados, sobre todo los no esenciales, por la no generación de ingresos, que no se proyecta que mejore con el semáforo rojo que existe al menos en la conurbación Veracruz-Boca del Río.

