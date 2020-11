Pandemia no agarró desprevenida a TenarisTamsa.

A diferencia de otras empresas instaladas en territorio mexicano, TenarisTamsa desde el pasado diciembre del 2019, ya estaba preparada para combatir la pandemia del covid-19, que ya se registraba en los continentes de Asia y Europa, y por ello, no se han registrado grandes pérdidas económicas, dijo el director de Relaciones Públicas, Gerardo Cárdenas Hernández.

“Tamsa tomó desde diciembre del año pasado, no nos esperamos a marzo, las prevenciones por orden de la dirección porque va a llegar acá y no demora, se hizo una recomposición impresionante para contener el virus y vernos lo menos posible afectados en las operaciones, se tuvo que hacer una inversión, no era un gasto, para contener, ayudar y mantener tanto a los trabajadores como a las familias de los trabajadores”, comentó.

El entrevistado aseguró que TenarisTamsa, cuenta con 5 mil 500 trabajadores sindicalizados y 2 mil 500 de contrato. De ahí la importancia de proteger al personal de cualquier contagio de coronavirus. Subrayó que la producción de la planta si registró afectaciones económicas, pero no graves.

Dicho de otra forma, la pandemia agarró fortalecida financieramente a la empresa TenarisTamsa, luego de que las inversiones tecnológicas que se tenían proyectadas se pusieron en marcha en tiempo y forma y las ampliaciones ya estaban desarrolladas.

Para concluir, TenarisTamsa está registrando una recuperando más rápida que la competencia. “Entonces cuando nos llega la pandemia y nos llega a nuestros competidores y nosotros, nosotros salimos ganando y fortalecidos porque estábamos posicionado desde antes”, comentó.

