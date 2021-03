De acuerdo con AMEXME, la actual pandemia por Covid-19 ha afectado más a la empresa formal que al emprendimiento

El emprendimiento en el país es uno de los sectores que se han visto severamente afectados en esta pandemia derivada del virus SARS-COV-2, sin embargo, las empresas formales son las que mayor daño han presentado debido a su gran carga feudataria.

Por lo cual, los organismos empresariales ya realizan acciones para apoyar a estos rubros tan golpeados por esta crisis, señaló la contadora Juanita Utrera Ortega, presidenta de Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias (AMEXME) capítulo Veracruz Metropolitano.

“Sí nos ha pegado, pero más al empresarial que al emprendedor. El emprendedor ha corrido y ha corrido de una manera más rápida y de alguna manera vamos a cobijarlas, a clasificarlas y a tocar esas puertas, sobre todo de la Secretaría de Economía que es ahí en donde ellas van a ver este cause de oportunidades para poder tener todo el apoyo como tal”, destacó.

Buscan apoyar a los rubros golpeados por la crisis

“Además de que AMEXME como tal tiene un área de capacitación de parte intensa, también necesitamos tomar esa parte gubernamental que nos abre puertas únicas”, señaló.

En este sentido, la líder empresarial destacó la importancia económica que tienen las emprendedoras para su asociación, pues considera que es un primer paso a la creación de nuevos negocios.

La contadora Juanita Utrera Ortega, presidenta de Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias (AMEXME) capítulo Veracruz Metropolitano. Foto: Alina Krauss

Los cuales son grandes pilares de la economía en este país, por tal motivo, AMEXME trabaja en impulsar a aquellas mujeres que tienen un proyecto de emprendedurismo con capacitación y acompañamiento para que en un año estén operando en la formalidad con miras a su crecimiento.

“El tema del emprendimiento es fundamental, ya que la emprendedora o emprendedor no tienen en este caso también, no tienen una formalidad tributaria, no tiene identidad, pero se busca en AMEXME que, en un periodo de un año, ahora con esta pandemia, dos años, estas mujeres ya sean empresarias formales”.

Añadió que las emprendedoras son un segmento aún pequeño en AMEXME que representa un 20% de sus agremiadas, pero tienen gran relevancia para la asociación, ya que son un ejemplo y motivación para que más féminas se animen a alcanzar sus metas comerciales.

“Tenemos una productora que tiene más de mil gallinas y en unos días va a tener ya producción de huevo orgánico; tenemos productoras e incluso exportadoras de papaya maradol; tenemos ganaderas, muchas cosas de mujeres que son mujeres que han tenido un sueño, que lo están ya capitalizando”

Finalmente, recordó que la agrupación que encabeza cuenta actualmente con 50 agremiadas quienes son dueñas de comercios, accionistas, directoras de empresas y emprendedoras.

