Pandemia dispara un 80% el abandono de mascotas en Veracruz y Boca del Río

Durante la pandemia por covid-19, se sigue disparando el abandono de mascotas en la conurbación Veracruz-Boca del Río, hasta un 80 por ciento, dijo Lizbeth Ortega, integrante de la agrupación Huellitas de Luz.

“Con la pandemia creció un 70 y 80 por ciento el abandono de los perros, al no tener el apoyo y el espacio suficiente, no podemos llevarnos a todos, muchas veces lo que hacemos es esterilizarlos, dejamos que estén en recuperación los 15 días que por ley el medico exige y si no sale en adopción, se vuelve a la calle, pero ya esterilizarlos”, comentó.

Se trata de perros y gatos que han sido rescatados en pésimas condiciones de la calle y que ahora han recuperado en peso, esterilizado, vacunado y desparasitado, con la finalidad de que encuentren un hogar responsable.

“Hemos llegado a tener nosotros arriba de 40 pesos, casi los 50 perros, incluidos los gatos”, comentó.

La entrevistada aseguró que afortunadamente se han podido acomodar a varios perritos en lugares responsables, a los cuales se les da seguimiento para ver si los animalitos se han adaptado a su nuevo hogar.

El requisito para adoptar a un perro o gato, es entregar la credencial del INE, el comprobante de domicilio actualizado y además se llena un formato, para que la persona que adopte no lo entregue en adopción o lo regale a otras personas.

“Que se comprometan a que ellos lo van a tener, en caso de que la mascota no se adapte nos vuelven a contactar y nos llevamos a la mascota”, comentó.

Citó como ejemplo que de 20 perros y gatos que son adoptados, alrededor de cuatro son regresados al albergue.”Son pocos los que regresan”, comentó.

Explicó que, en la actualidad, cuentan con 20 perros adultos de diferente tamaño, así como tres gatos cachorros y varios gatos adultos.

Además de seis perros cachorros que están disponible en adopción.

Destacó que no existe una zona específica donde se abandonan a los animales, siendo esta problemática muy generalizada tanto en las zonas urbanas como las rancherías.

“No hay un lugar en específico ya en todas partes se da el abandono de perros y gatos, incluso nos hablan de lugares retirados como la zona norte, donde sí son más frecuentes los casos”, comentó.

Por ello se promueven las esterilizaciones para evitar que se sigan propagando el nacimiento de animalitos.

