Pandemia dispara casos de ansiedad y depresión 

De acuerdo al Centro Psicopedagógico Eco, la ansiedad y depresión son los padecimientos de salud mental, que más atienden entre la población, dijo su integrante David San Pedro.

El entrevistado dijo que también los ambientes laborales y escolares, están influyendo en el alza de los casos, tanto en adultos como menores de edad.

Destacó la importancia de que estos padecimientos se detecten y se atiendan con oportunidad, debido a que pueden ser detonantes de conductas violentas, que van desde una molestia, intolerancia, hasta el suicido, entre otros problemas que pueden variar dependiendo del grado del padecimiento.

Puntualizó que son mujeres jóvenes y universitarias los principales pacientes.

“Que tanto es de lo que nosotros estamos sintiendo que estamos padeciendo y no podemos hacernos cargo por nuestra propia cuenta y hacernos esa pregunta, aunque parezca básica nos da el margen para pedir ayuda. Creo es los fundamental y aprovecharía para hacer hincapié, el que no nos podamos hacer cargo de nuestra salud, no quiere decir que nuestra condición no pueda mejorar, pero necesitamos de ayuda”, comentó.

Sin embargo, alertó que de presentar temblores, parálisis, sensación de vomito o aumento en la presión arterial pueden considerarse como posibles síntomas de algún padecimiento psicológico.

“Las consecuencias son tan variables como las personas, tiene que ver mayormente con diferentes cosas, como las mínimas y no tan graves, hasta las fatales que podrían terminar en el suicidio, porque hay casos que se vuelven psiquiátricas, y las más leves que serian molestias y sentimientos que podrían ser poco tolerables”, concluyó.

