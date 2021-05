Pandemia aumento 20% el consumo de alcohol en los hogares veracruzanos

El confinamiento en casa y la pérdida de empleos, ocasionó que algunas personas consumieran más alcohol de lo habitual; algunos por depresión, otros por recreación y otros más por los problemas económicos que tendrían que enfrentar, dijo Marcos G. delegado de la conferencia de Veracruz V, de la Central mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos.

El entrevistado aseguró que podría haber registrado un incremento del 20 por ciento en los casos de alcoholismo en los hogares veracruzanos.

“Y es que a la hora de que está bebiendo el esposo, pues vienen los hijos que te invito, ten tomate un poquito. La esposa ya no sale por estar de alegre con el esposo, pues también se tomaba una o dos y así se empieza; usted sabe que la enfermedad del alcoholismo no se deriva de muchas cervezas sino de la primera y si uno no la evita se empieza a desencadenar la enfermedad”, comentó.

El entrevistado aseguró que no todo ha sido malo en esta época de pandemia, pues por fortuna se mantiene la cantidad de personas que buscan ayuda en los grupos de AA, sobre todo los habituales; no así los de nuevo ingreso, es decir, entre 2 a 3 meses dejaron de asistir, pero por temor a contagiarse.

Aun así nunca se perdió comunicación con estos últimos y siguieron las sesiones por vía virtual, por lo que puede decir que en el caso de su demarcación no hubo recaídos, esto al recordar que adecuaron el servicio para evitar aglomeraciones y situaciones de riesgos que pudieran generar riesgos de contagios de Covid-19, realizando asambleas virtuales para personas en condición de vulnerabilidad, y reuniones físicas con la mitad de los asistentes.

