PAN no es de una persona o familia afirma Joaquín Guzmán, al reelegirse

El aspirante a la dirigencia estatal del PAN, Joaquín Guzmán Avilés, afirmó que el Partido es sólo uno, es de todos los militantes; que no pertenece a una persona o a una familia, sino a todos los simpatizantes.

En conferencia de prensa, al iniciar su campaña, informó que su compañera de fórmula, para la secretaría general, será Mayra Cortés, así como Alberto Vásquez, Ruth Arredondo, Azael Villegas, Rosa del Carmen Zamudio, Agustín Andrade Murga, quienes tienen representación en las diversas zonas del Estado.

Expresó que los ciudadanos, al saber que el PAN pierde una elección, los extrañan como gobernantes porque saben que dan resultados.

Dijo que al buscar la dirigencia inicia la fiesta de la democracia en el instituto político, por lo que les enorgullece el inicio del debate de ideas.

Sostuvo que Acción Nacional está abierto a toda la militancia, siempre dispuesto a sumar y multiplicar las acciones en búsqueda del bien común.

Refirió que al llegar como presidente del Comité fue muy complicado porque hubo un proceso electivo que se retrasó todo un año, derivado de los conflictos internos que se suscitaron en la pasada elección.

“En la historia del PAN jamás se había visto dividido el grupo legislativo, vimos cómo se dividió, esto es lo que queremos evitar siempre, que en el PAN haya divisiones, en el PAN no hay grupos, no hay personas, no hay familias.

Trabajamos por el bien común y es lo que siempre hemos dicho, es para trabajar por una patria ordenada y generosa y no una patria dividida”, aseveró.

Asimismo, definió que no sabe qué pasó por la mente de los legisladores para actuar como lo hicieron, pero ahora le dijo a la militancia que nadie estará por encima de Acción Nacional.

Por otra parte, refirió que durante su presidencia pagó todos los adeudos, multas, entre otros que le heredó Jesús Mancha.

