El Partido Acción Nacional (PAN), a través del senador Julen Rementeria del Puerto, condenó la masacre ocurrida en la carretera de Las Bajadas de esta ciudad, donde en un enfrentamiento armado, perdieron la vida una familia completa, entre ellos dos menores de edad.

El entrevistado calificó de terrible que se involucren a las familias, sobre todo los menores de edad, independientemente de los supuestos de que su padre estaba involucrado en actividades ilícitas.

“Es terrible y muy lamentable hechos que inclusive sea quien sea pues involucren a familias, niños menores, esto se debe de llamar la atención y condenar, amén de la circunstancia que debería tener la familia, o el padre o quien sea, esto no lo debemos permitir, al final un menor de edad, no puede verse involucrado bajo ninguna circunstancia”, comentó.

Destacó que lamentablemente estos hechos se vienen a dar, en un estado que hace unos años, no presentaba tantos hechos violentos, al menos no tan seguidos.

PAN condena la masacre en Las Bajadas, Veracruz; “terrible la muerte de menores de edad”

Te puede interesar:

En la actualidad, la entidad veracruzana ya es líder en algunos delitos a nivel nacional, debido a una ausencia de una coordinación efectiva entre las fuerzas del orden, para lograr bajar los índices de violencia.

Citó que existen datos de que se registra un 93 por ciento de impunidad, es decir, de cada 100 delitos, únicamente 7 de los delincuentes son detenidos y el resto quedan en libertad.

Dijo desconocer los detalles del hecho, sobre todo si se trató de un posible ajuste de cuentas, como lo señaló el gobernador del estado, Cuitláhuac García Jiménez.

“Yo he visto varias notas en ese sentido, múltiples informes a través de las redes sociales de todo tipo, faltaría una versión oficial del gobierno, porque se genera un clima de incertidumbre que no ayuda a nadie, lo que tenemos es un estado gobernado por personas que tienen sus prioridades en otra cosa, pareciera en la cuestión política-electoral, no en cuestión de la seguridad de los veracruzanos”, comentó.

Señaló que urge una estrategia para combatir la seguridad, porque pareciera que no la hay.

Incluso dijo que desde el Senado de la República, se ha solicitado la comparecencia de la titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) y del titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y no ha habido una respuesta al respecto, debido a que la mayoría es de Morena.

Concluyó que, en materia de seguridad, existe un lastre enorme y una circunstancia muy desfavorable para la población.

Hizo un llamado al gobierno federal, para que envíe los elementos policiacos y que los municipios puedan responder con su policía municipal, luego del recorte del Fortaseg.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias: AQUÍ