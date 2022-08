Palaperos sufren golpes leves de objetos que volaron durante tromba marina  

Solo fue el susto y algunos golpes leves que recibieron en varias partes del cuerpo algunos palaperos de la playa de Villa del Mar, que por estar recogiendo mesas, sillas y sombrillas, quedaron atrapados dentro de la tromba marina que se registró ayer por la tarde.

Jesús Armando Peña, dijo que quedó en medio del remolino y un palo o tubo le golpeó la boca y la nariz.

“Me jaló, yo iba a salir corriendo, pero me agarró por atrás, me dio la vuelta y me pegué, me sacó una muela y la nariz, solo sentí un palo o tubo que me pegó, ahí me quedé”, comentó.

Agregó que “me agarró en la orilla de la playa, quedé dentro del remolino, no me asusté, pero si quedé adentro”.

Relató que los trabajadores se encontraban recogiendo las mesas, sillas y sombrillas, debido a que ya habían observado la formación de este fenómeno meteorológico al interior del mar y que se aproximaba a la orilla de la playa.

Explicó que nunca se imaginaron que llegaría a la orilla y por ello, sorprendió a todos en general.

