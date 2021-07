Padres de niños con cáncer llevan su protesta al recinto portuario de Veracruz

Madres y padres de niños con cáncer que iniciaran una marcha este lunes 5 de julio, a las 10:00 de la mañana desde las afueras del Hospital Infantil, ubicado en la avenida 20 de noviembre de esta ciudad, se trasladaron a la zona de ingreso al recinto portuario de Veracruz para seguir con su protesta debido al incumplimiento por parte de las autoridades federal, estatal y del sector salud en torno al abasto de medicamentos oncológicos para sus hijas e hijos.

Dicha movilización avanzó por la avenida 20 de noviembre, atravesó parte del Parque Zamora para tomar la avenida Independencia, el Zócalo porteño, la avenida Zaragoza hasta el Puente Morelos con dirección hacia el norte y, finalmente, instalarse en la zona de ingreso de esta zona portuaria.

Con pancartas en mano que mostraban mensajes como: “#No hay quimioterapias Ya Basta! ¡Tenemos derecho a la vida!”, “No somos 20, cuéntanos bien”, “La lucha es por los niños con cáncer. Queremos respuestas NO promesas”, “Hoy por nuestros hijos. Queremos Quimios”, entre otras; las señoras y señores se colocaron en línea horizontal en el acceso al puerto lanzando consignas en reclamo a esta problemática.

En este marco, la señora Juana Morales, mamá del niño Andrés Manuel, de tres años y quien padece leucemia linfoblástica aguda, mencionó que, aunque apenas tiene siete meses que su hijo fue diagnosticado con esta enfermedad, pero desde hace mes y medio ya no hay quimioterapias, lo cual, le angustia, toda vez que es importante que su pequeño, como otros más, reciban su tratamiento completo para evitar complicaciones en su salud.

“Ya ahorita no hay quimios (…) Por supuesto que hay mucha preocupación de mi parte porque no quiero que mi hijo recaiga en la enfermedad porque, como saben, el cáncer no espera, el cáncer avanza de una manera que a veces ni cuenta nos damos de la gravedad de nuestros hijos”.

Añadió que tan es así, que la semana pasada regresaron a varios menores ante la escasez de quimioterapias y la situación no ha mejorado para nadie, por lo que ella, como muchas mamás quienes estos días se han manifestado, están sumamente afligidas y desesperadas.

La preocupada madre explicó que, una vez que pacientes como su hijo sufren alguna recaída, tienen que hacerles transfusiones sanguíneas, lo cual es complicado para muchas familias, pues como su pequeño, hay otros que cuentan con tipos de sangre poco comunes.

“La de mi hijo es un poco complicada de conseguir. Es A positivo. En momentos me ha tocado batallar de esa manera con las plaquetas de sangre y eso es lo que preocupa” dijo la entrevistada.

Finalmente, la señora Juana recriminó la falta de sensibilidad de parte de las autoridades hacia este problema, pues aunado a la falta de respuesta y compromiso para atenderlas, las han ofendido acusándolas diciéndoles que están financiadas por algún partido político y cuestionando la legitimidad de su causa.

“Dicen que es política, pero no lo es. Esto no es un juego (…) Si les tocara vivir un momento, de lo que nosotras como madres hemos pasado con nuestros hijos, se darían cuenta lo que se siente vivir esta situación (…) Son niños, merecen vivir”, concluyó.

