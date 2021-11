La institución de la Superación Ciudadana compartió la lista de las personas acreedoras del reconocimiento de “Ciudadanos Distinguidos”, donde destaca el nombre del padre Víctor Manuel Díaz Mendoza, quien falleció el pasado mes de enero del 2021, por covid-19.

El párroco Víctor Manuel Díaz Mendoza recibirá dicho reconocimiento Post Mortem en su capítulo 7 “Generosidad”.

Por ello, la iglesia católica en voz del obispo de la Diócesis de Veracruz, Carlos Briseño Arch, se congratuló por esta distinción que se le hace al padre Víctor, quien por años se desempeñó como vocero de la Diócesis de Veracruz, por todas las acciones buenas que realizó en vida, en beneficio de los feligreses.

“A mí todavía no me han dado una invitación formal, pero si me han avisado que el día 20, va a haber un acto en el Clavijero de reconocimiento al padre Víctor por todas las cosas buenas que ha hecho en Veracruz”, comentó.

Agregó que “la verdad es un reconocimiento no solo a la persona, sino a la iglesia, pero el padre Víctor siempre fue un hombre de iglesia, que sintió con la iglesia, que siempre apoyó a los obispos incluyéndome a mí, al 100 por ciento y a la diócesis y a los sacerdotes, él trabajó enormemente por la diócesis y por eso es una persona que Dios la tenga en su gloria”, concluyó.

