Pacientes con VIH-SIDA denuncian desabasto de medicamentos

Pacientes con VIH-SIDA continúan con la falta de medicamentos por parte de la secretaría de Salud y Dirección de Servicios de Salud de Veracruz (Sesver), por lo que solicitaron una reunión con el titular Roberto Ramos Alor para conocer datos oficiales de cuántas personas tienen el virus y qué cantidad compran de medicamentos y los índices de mortalidad, informó el presidente de la coalición estatal Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Transgénero, Travesti e Intersexual (LGBTTTI) Benjamín Callejas Hernández.



Refirió que, de enero a febrero, 12 personas con VIH de la zona Xalapa solicitaron el apoyo de la coalición LGBTTTI para que les apoyaron con la dotación de los medicamentos en el Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención en SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual (CAPASITS) de esta ciudad.



“Ya pasada la pandemia se tiene que retomar la prevención del VIH, porque así como los gobiernos invitan a eventos para reactivar la economía así también se debe hacer prevención y del respeto a derechos humanos” expuso en conferencia de prensa acompañado por Teodula Cancela y la presidenta de la organización Transformando Vidas, Frida Méndez.



Advirtieron que en Veracruz hay un “riesgo latente” del crecimiento de contagios porque Sesver no realiza campañas de detección de VIH, no hay pláticas en las escuelas para advertirles a los menores sobre las Infecciones de Transmisión Sexual y el VIH-SIDA, y tampoco hay donación de preservativos para la población adulta.



“Qué campañas están haciendo para la prevención desafortunadamente las compañeras trabajadoras sexuales lo viven, no hay distribución de condones suficientes, no hay la capacitación en las escuelas para prevención de Infecciones de Transmisión Sexual, no hay campañas de pruebas rápidas de VIH como se hacia en años anteriores, es una problemática integral que se debe atender” expuso.



Refirió que a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) solicitó una mesa de diálogo interinstitucional con el secretario Roberto Ramos Alor, a quién le enviaron un oficial para hacerle la invitación formal.



“Son personas con VIH que no se les han entregado sus medicamentos, que tienen enfermedades oportunistas pero no hay el stock de los medicamentos para esas enfermedades oportunistas y todavía se da el conteo de carga viral de CD4, CD8 subrogado a otro estado el de Puebla”, indicó.



Callejas Hernández refirió que en la solicitud especificaron que esté presente el encargado del programa de Atención a Personas con VIH- SIDA.



“Queremos ver cómo está el programa, cuánto presupuesto está destinado, cuántas personas tienen censadas porque se habla de estimados pero no de cifras precisas” dijo

Callejas Hernández



Aclaró que no se podría hablar de un retroceso en atención a personas con VIH por parte de Sesver, pero si se detuvo a causa de la pandemia del coronavirus.



Anunciaron que el próximo 17 de mayo a las 09:00 horas realizarán guardia de honor en la placa conmemorativa Contra Crímenes de Odio en el Día Internacional Contra la Homofobia y Transfobia, ubicada frente al panteón municipal Palo Verde, en la avenida 20 de Noviembre de esta ciudad; y por la tarde harán un conservatorio con personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).



Agregó que invitaron a los titulares de la Fiscalía General del Estado (FGE), a Secretaría de Seguridad Publica (SSP) y al ayuntamiento local con el propósito de que reiteren su compromiso velar por los derechos de la comunidad LGBTTI.

Explicaron que de acuerdo con los Tratados Internacionales firmados por el gobierno federal se debe armonizar las leyes para que las ciudades sean inclusivas e incluyentes que ayuden a eliminar todo tipo de discriminación hacia la comunidad LGBTTI.



Agregó que así como el ayuntamiento local consideró la idea de realizar un Instituto Municipal para Personas con Discapacidad, de la misma manera confían en que pudiera hacer el Instituto Municipal para la Comunidad LGBTTI.



“La idea es que nuestra población no siga presentando discriminación por parte de las dependencias estatales, municipales y federales” expuso.



Con respecto a las investigaciones de crímenes por homofobia a cargo de la Fiscalía General del Estado (FGE) expuso que se requiere capacitación a los policías ministeriales.



“Se necesita un protocolo específico. La fiscal nos atendió, y a lo mejor no son las cabezas. Los fiscales no tienen la capacitación pero sobretodo no tienen la voluntad de querer atender, ni tipificar los crímenes de odio por homofobia” dijo.



Agregó que del 2016 al 2022 se contabilizan 270 casos de crímenes de odio por homofobia y solo hay 4 personas vinculadas a proceso, pero aun no se determina que hayan sido los agresores.



“No hay estadísticas y los números que reportamos es gracias a los medios de comunicación que publican, pero de ahí en fuera no tenemos atención” finalizó.

