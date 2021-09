-Migraciones podrían generar en el corto plazo un problema social y económico para México

-SRE y embajada de México debe pedir intervención de la ONU

Es necesario que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) dé un posicionamiento e intervengan para tratar de resolver el problema migratorio mediante una medida humanitaria emergente; esto debido a que este ha sido omiso y está dejando todo el conflicto en manos del gobierno de México y EEUU, señaló el presidente de Comunidades Seguras en Veracruz, Jeremías Zúñiga Mezano.

En este sentido, el politólogo subrayó que la ONU no debe incurrir en omisiones, ser indolente y debe actuar en consecuencia de manera eficaz; estableciendo mecanismos de coordinación entre países, la milicia y de colaboración económica para frenar las migraciones, que lo único que buscan es refugio y condiciones dignas para vivir.

“La ONU tiene que pronunciarse, no puede ser omisa ante lo que está pasando en estos tres países, principalmente en Haití. Debería conformar una comisión internacional, una intervención militar y que los países de todas estas regiones de América hicieran alguna aportación económica extraordinaria para lograr reestablecer la economía de Haití, es la única manera de detener la migración. Lo que estamos viendo en este caso es que la ONU es omisa, no se pronuncia, deja que EEUU y México resuelvan las cosas; y como Canadá está más al norte, es más complicado llegar allá si no pasan por la frontera de México y EEUU”.

Las crisis políticas generan migración

Expuso que el flujo migratorio que se ha dejado ver en últimas fechas en este país, incluyendo en ciudades como Veracruz, se debe a la grave crisis política y económica que atraviesan países como: Haití, Honduras y El Salvador, que son las principales naciones que han orillado a sus connacionales a salir para buscar mejores condiciones de vida para ellos y sus familias, especialmente al vecino país del norte.

El también analista político consideró que actualmente EEUU y Canadá no tienen la voluntad para recibir más migración y el papel que juega hoy en día México es de contención, lo cual, está ocasionando que este país esté llenándose de este grupo de personas que no cuentan con las garantías para subsistir de manera digna, lo que los orilla a mendigar o a recurrir a prácticas ilícitas para su manutención.

“La frontera norte de México está llena de migrantes que mendigan, en otros casos delinquen y en otros, actúan de manera ilegal; sin embargo, en todos los casos hay una violación flagrante de los derechos humanos”, dijo.

Recordó que, previamente Haití habría solicitado -mediante la ONU- la intervención del gobierno norteamericano para dar asilo a estos habitantes isleños mediante el establecimiento de una colonia; pero EEUU rechazó esta petición debido a sus problemas con Afganistán.

Panorama económico para México con estas migraciones

Al respecto, Zúñiga Mezano explicó que, en una primera instancia, estas caravanas de migrantes son manejadas por tratantes de personas; por lo que las autoridades deberían abatir a estos explotadores, quienes se están enriqueciendo a costa de estas personas.

Asimismo, no descartó que estas migraciones puedan generar en el corto plazo un problema social y económico para México; esto al verse saturado de la presencia de estos grupos, toda vez que, ya de por sí en este país hay un gran desempleo generado por la pandemia de covid-19; aunado a las necesidades de los migrantes, quienes vienen de vivir entornos paupérrimos e insostenibles.

El presidente de Comunidades Seguras en Veracruz manifestó que no es lo mismo que un par de indocumentados se adapten a una comunidad, a que 10 mil de ellos se establezcan en un país e impongan sus costumbres y cambien la forma de vivir. Tal es el caso de la ciudad fronteriza de Tijuana, en donde desde hace más de una década existe una colonia de haitianos que no han podido cruzar a EEUU y cohabitan con otras formas de convivencia.

La llegada de migrantes aumentará la delincuencia

“Se va a incrementar la delincuencia común, es decir, el robo a transeúntes, el robo a casa-habitación; entonces, se está incrementando, lo podemos ver ya en Veracruz: migrantes pidiendo dinero en las calles, mendingando y, si observamos en las esquinas, se lucra con menores de edad. Ahí de entrada, por un derecho de los niños y de las niñas, debería intervenir el DIF; pero no se hace y, entonces, esto nos va a generar un problema económico”.

En este tenor, advirtió que México debe reforzar sus fronteras y hacer un pronunciamiento a través de su secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón y del embajador de México ante la Organización de las Naciones Unidas, Juan Ramón de la Fuente, para que la ONU intervenga, ya que esta nación está siendo la más afectada por este trance.

“México rechazó ser un tercer país de refugios; sin embargo, EEUU sigue deportando todos a México y todos los migrantes que vienen del sur, se quedan en la frontera norte y ya se están quedando en el país, entonces debe haber ya un pronunciamiento muy sólido, fuerte; porque de lo contrario, los otros países, incluyendo Naciones Unidas están en la comodidad de a observación, en tanto México está sufriendo las consecuencias”, concluyó.

