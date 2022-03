Once Once, el sueño hecho realidad de la niñez con cáncer

Once Once es una asociación civil de jóvenes altruistas que, desde hace más de dos años, ha dirigido sus esfuerzos para hacer realidad el sueño de la niñez con padecimientos no comunes y con cáncer que se atiende en el Hospital Infantil de Veracruz.

Foto: Víctor Fierro/Studio Dictamen.

En su visita por El Dictamen, la coordinadora de Deseos, Ixchel Ayoatzin Monteagudo Domínguez, explicó que el objetivo es unir voluntades para cumplir dos tipos de deseos comunes en las y los pequeños, apegados a las premisas: Quiero ser y quiero conocer, aunque el gran desafío es poder descubrirlo sin tener que preguntarle a cada paciente de manera directa, sino a través de la convivencia cotidiana y ganando su confianza.

Foto: Once Once

“La razón de esto es buscar devolverles la esperanza y cambiar el entorno en el que se desenvuelven, ya que el estado anímico es muy importante para poder llevar a cabo el tratamiento de la mejor manera (..) El apoyo que damos es solamente a través de la experiencia y buscamos cumplir sus deseos (..) Quiero ser… una princesa, futbolista, bailarín o quiero conocer… alguna persona, mi artista favorito o algún lugar. Estamos convenidos que, a través de las experiencias, las niñas, niños y adolescentes recargan energía para seguir con el tratamiento médico y psicológico que ya les brindan en el hospital”, expuso la activista.

Foto: Elos Carcurro/ Once Once

Aseguró que, posterior a estas experiencias, han comprobado que las niñas y los niños cambian su actitud sobre cómo enfrentar su enfermedad.

Detalló que las y los médicos de la también llamada torre Pediátrica son quienes les indican qué menores están en condiciones para hacer su sueño realidad, pues son quienes valoran si las condiciones físicas y de salud de cada uno lo permitirán sin riesgos.

Foto: Víctor Fierro/ El Dictamen

De la misma manera, comentó que, de forma fija son siete voluntarios, sin embargo, en cada temporada se convocan a nuevos elementos para que conformen equipos que se ocupen de cumplirle la ilusión a nuevos pacientes, en donde el deseo más común en las niñas es el de ser princesa o conocer a sus favoritas y, el de los niños, ser parte de la Marina o el Ejército, lo cual se ha hecho posible.

En cada temporada llegan a ser hasta 25 voluntarios y, para serlo, el único requisito a cumplir es ser mayor de edad, que sean responsables y buena actitud.

Aclaró que no reciben apoyos de gobierno, por ello, trabajan muy fuerte para hacer gestiones y venta de algunos artículos para cubrir los gastos que genere el cumplir un sueño.

Por su parte, la wish leader, Karla Amador Lagunes, mencionó que el objetivo es, además de fomentar la empatía hacia estas personas, es hacer crecer las sonrisas de las y los pequeños a los que atienden.

Actualmente, tienen a cargo el proyecto de Matías, un menor de cinco años, oriundo del municipio de Tierra Blanca, Veracruz, con leucemia y a quien actualmente, están tratando de conocerlo mejor para enterarse de sus gustos y que ha externado con frecuencia que le gusta la pizza e ir a la playa, lo cual, están considerando para hacer realidad su sueño.

Así también, el wish maker, Roberto Beroiz Berua, platicó que una de las labores que realizarán próximamente es la venta donas de la marca krispy kreme, cuya meta es colocar mínimo 60 cajas cada una con 12 donas glaseadas a un costo de 210 pesos cada caja, las cuales estarán disponibles a partir del próximo 10 de marzo de este año, por lo que, para su venta, podrán ponerse en contacto con ellos a través de redes sociales, de Facebook e Instagram como: once.onceoficial.

Foto: Once Once

Asimismo, se dijo muy satisfecho de haberse sumado a esta agrupación, pues como papá se dijo más preparado y empático para comprender las necesidades de estos menores.

La voluntaria, Esmeralda Lucero Flores Galván, reveló que su ingreso a esta asociación se debe a que cree que todo ser humano puede dar algo de sí a sus semejantes, por ello, se puso en contacto con la asociación a través de redes sociales y, desde que se sumó a esta, se sintió muy identificada con su labor humanista y de liderazgo.

Igualmente, la wish maker, María Rosalía Déctor Palma, quien a pesar de ser un elemento de nuevo ingreso se dijo muy dispuesta a entregar el 101% de ella para contribuir a esta loable encomienda; además, algo de lo más significativo que ha vivido es la sinergia de amor al prójimo y de transformación por una buena causa.

Foto: Once Once

Por otro lado, el wish maker, José Alberto Ramos Toledo, calificó su experiencia como magnífica y que llena su corazón de gozo al entablar lazos con personas nuevas, que atraviesan por una situación difícil, pero al final, recobran el verdadero sentido de la vida, por ello, externó su motivación y compromiso para cumplir el sueño de Matías.

También forma parte de esta asociación civil, la voluntaria, Gitana Perla.

Finalmente, Ixchel Ayoatzin Monteagudo dio a conocer que son donatarios autorizados, por lo que, admiten donaciones en especie y en efectivo, por lo que, quienes requieran factura para deducir impuestos, podrán solicitarlo.