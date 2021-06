Observadores electorales de Canaco no reportan actos de violencia

Los 34 observadores electorales de la Cámara Nacional del Comercio (Canaco), no reportan anomalías durante los primeros recorridos que realizaron por las casillas que fueron instaladas en la conurbación Veracruz, Boca del Río y Medellín.

José Antonio Mendoza García, presidente de la Canaco, aseguró que tampoco se tienen reportes de hechos de violencia; es decir, la jornada electoral se está realizando de manera normal y pacífica.

“Hoy iniciamos muy temprano, en el primer recorrido no se encuentran anomalías, solamente dos casillas que abrieron tarde, sin embargo no hubo problema de ninguna especie; ya están trabajando normalmente y no tenemos reportes hasta este momento de violencia, estamos trabajando normal y de manera pacífica”, comentó.

Explicó que los observadores electorales de la Canaco estarán visitando todas las casillas de la conurbación Veracruz-Boca del Río, así como Medellín.

Mendoza García aseguró que en esta campaña denominada “Yo voto porque quiero a México” están participando empresarios que están preocupados por México, luego de que se viven momentos difíciles en materia económica, tras las afectaciones que ha dejado la pandemia por covid-19.

“Nosotros estamos participando en esta elección, 34 elementos de la Canaco, 34 empresarios comprometidos con Veracruz y con la iniciativa privada. Tenemos fe y esperanza de que las elecciones van a ser tranquilas, llevadas a cabo como se planeó, sin violencia y con un pensamiento ciudadano de paz“, comentó.

Te puede interesar:

Destacó que, como observadores electorales, se tiene la misión de reportar inmediatamente cualquier anomalía que se presente. Lo anterior a través de una plataforma digital informativa que se logró mediante una aplicación local y otro nacional; donde se informa de manera directa a la ciudad de México.

Por tal motivo, se cuenta con información de primera mano, que será proporcionada a las 2 de la tarde y posteriormente antes del cierre de casillas a las 6 de la tarde.

Citó como ejemplo que en otras jornadas electorales se presentaron incidentes violentos en algunas casillas; por ello ya se tienen identificadas como focos rojos en caso de que se presente algún incidente o intento de querer frenar el acceso a las personas a votar.

Estas casillas están ubicadas por la zona del aeropuerto, así como los Ríos Medios, que es muy conocida como “pesada”; debido a que se presentan agresiones en contra de los observadores electorales, por ello se acude a estos puntos en grupos.

Se cubrirá la zona norte, sur y centro de la ciudad de Veracruz y un grupo se traslada a la zona de Medellín.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.