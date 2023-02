Obra del Tren Transístmico se quedará al 25%

La obra del Tren Transístmico que realiza el gobierno federal será dejada al 25 por ciento al término de la administración de Andrés Manuel López Obrador, advirtió el exgobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz.

En su visita al Puerto de Veracruz para promocionarse como candidato independiente a la presidencia para 2024.

Afirma que, aunque esta obra será inaugurada en diciembre por López Obrador, la realidad es que faltará un 75 por ciento para concluir la misma.

“No hay obras importantes salvo el Transístmico que lo van a dejar al 25 por ciento tirado, lo acabo de recorrer. Son mentiras tras mentiras engañando a los veracruzanos, engañando a los oaxaqueños que ya va el tren caminando, que ya se está ampliando la carretera, va a quedar el 25 por ciento. Lo va a inaugurar el presidente en diciembre, van a poner un tren, van a caminar un kilómetro, dan el banderazo, pero se va a quedar al 25 por ciento, le hace falta construir el otro 75 por ciento”.

Señala que, así como con el Transístmico, también se está mintiendo a la ciudadanía con la construcción de los 10 parques industriales, la refinería y el tren maya.

“Que ya están los 10 parques industriales (…) el tren maya en Quintana Roo se va a quedar tirado también, el transístmico se va a quedar tirado, la refinería que no refina empieza a refinar el 27, obras inconclusas, el aeropuerto que no alcanza a terminarse que ya inauguró y que no resuelve el problema de movilidad en el país”.

Cuestionado sobre las denuncias que pesan en su contra por tortura y represión, dijo que son estrategias creadas por sus adversarios y estos señalamientos no le afectan.

