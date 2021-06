Obra de edificio en Veracruz, cuenta con permiso del INAH: Alcaldía

Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) criticará la autorización de la construcción de un edificio “altísimo” en la zona del malecón de la ciudad de Veracruz, muy cerca al Faro Venustiano Carranza, y por ello pidiera que se remedie el problema y se “rebane” el inmueble; el presidente municipal de Veracruz, Fernando Yunes Márquez, aseguró que dicha obra, cuenta con todos los permisos municipales y federales.

“No es lo que se le antoje a una u otra dependencia, igual que al ayuntamiento no se le puede antojar. Tenemos que hacer las cosas con base en reglamentos y eso es lo que tenemos que esperar; pero insisto ellos tienen la autorización federal por parte del INAH, entonces no habría razón para que ahora el INAH diga que siempre no“, comentó.

Yunes Márquez calificó de respetable la opinión del mandatario federal; sin embargo, explicó que la construcción fue gestionada desde la pasada administración municipal y cuenta con las validaciones federales de dependencias como el INAH y la CFE.

Además que tampoco se encuentra en el perímetro “C”, es decir que no está ubicado en la zona del centro historio ni en el casco del centro histórico.

Destacó que se trata de un edificio “multipropósito” que incluirá un hotel y departamentos.

Recordar que la edificación se encuentra en la esquina de Xicotencatl y Mariano Arista, detrás del Faro Venustiano Carranza.

Cabe hacer mención que el presidente de México Andrés Manuel López Obrador habría declarado durante la mañanera de este lunes, que el edificio que se construye en el centro de la ciudad de Veracruz debería “rebanarse legalmente” ya que rebasa la altura.

Se percató de la estructura cuando visitó Veracruz, el Día de la Marina y le dio mucho coraje.

