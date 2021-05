Obligan a empleados del ayuntamiento a ir a mitin de Yunes Márquez

La regidora panista del ayuntamiento de Veracruz Ileana Ramírez acusó que el alcalde Fernando Yunes Márquez está obligando a los empleados municipales a que acudan a la marcha convocada por su hermano Miguel Ángel el próximo domingo, luego de que el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) le canceló la candidatura a la alcaldía porque no cumple con los requisitos de residencia que establece tanto la Constitución Política del Estado de Veracruz, como la Ley Orgánica del Municipio Libre.

A través de su red social de Facebook, la regidora segunda, del mismo partido que la familia Yunes, acusó que además de obligar a los trabajadores a acudir a marchar, también les están exigiendo que lleven a por lo menos tres personas cada uno.

En el post de la edil se lee lo siguiente:

A los ciudadanos que se preguntan ¿Cuántos trabajan en el ayuntamiento de Veracruz?

Como respuesta les digo, chequen la marcha a la que están convocando los Yunes, ahí se van a dar cuenta, porque obligaran a ir a todos los de nómina, incluyendo seguramente a los del sindicato (déjenme decirles que les pasan lista de asistencia y ahora les piden que lleven 3 personas más).

Y de pilón, seguramente llevaran a las personas que le dan la famosa despensa.

Tan sabían que esto iba a pasar, que desde febrero los directores obligaron a sus empleados (por órdenes del alcalde), a que llevaran, cada uno, 5 copias de credencial de elector de ciudadanos y sino las llevaban los corrían.

No se dejen llevar por simulaciones. ¡¡¡Eres inelegible Miguel!!!

Cabe mencionar que, tras la resolución del Tribunal Electoral de Veracruz, Yunes Márquez ha incitado a sus seguidores a marchar el próximo domingo por la avenida Independencia en el centro de la ciudad, aun cuando no cumple con los requisitos para ser alcalde de Veracruz, pero a como dé lugar la quiere obtener utilizando la estrategia de victimizarse.

En otra publicación de la regidora panista también se lee:

Ahora salen con que: “Todos Somos Miguel”, “la lucha sigue”, “persecución política” y demás argumentos absurdos.

El Tribunal determinó que NO a su candidatura, porque simplemente Miguel Ángel Yunes Márquez NO es elegible, NO cumple el requisito de su Residencia y la que presento es FALSA y es DELITO.

Típico de los Yunes, que ahora quieren desviar la atención y hacerse las víctimas. Lamentablemente esto afecta a nuestro partido por el capricho y soberbia de los Yunes.

Esos que dicen que, “Todos Somos Miguel”, significa que a ustedes también les gusta violentar la ley, falsificar documentos, solapar este tipo de actos.

Entonces, por poner un ejemplo: cuando les conviene a los Yunes hacen retenes y traban a ciudadanos porque estos NO cumplen con sus documentos en regla.

Y cuando los Yunes, no cumplen con sus requisitos, hacen su teatro de que son perseguidos políticos. ¡¡¡Por Dios!!!

¡Basta ya de sus mentiras, de sus hipocresías!

Si hoy violan la ley y se están justificando como la violaron, imagínense nada más que hacen a nuestras espaldas con sus cargos.

Cómo pretende Miguel Ángel Yunes Márquez ser alcalde Veracruz llegando con mentiras, que clase de ejemplo daría como Autoridad Municipal, que violento la ley por sus intereses económicos. Tan solo el hermano, Fernando Yunes, se gasta en Servicios Personales alrededor de $84,279,928.

Obligan a empleados del ayuntamiento a ir a mitin de Yunes Márquez

Lamentablemente tenemos un Presidente Nacional que es un títere y que le ha quedado MUY GRANDE ese CARGO.

Lo que está pasando y lo que llegara a pasar es culpa de los YUNES. De nadie más. Desde un principio lo sabían, y aun así siguieron porque sabían que Miguel se tenía que hacer la víctima y culpar a otros.

