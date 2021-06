El proceso electoral del pasado 6 de junio ya concluyó y los candidatos que no fueron favorecidos con el voto de los veracruzanos deben de asumir su derrota y respetar la voluntad del pueblo en las urnas, acabando con la violencia electoral, dijo el obispo de la Diócesis de Veracruz, Carlos Briseño Arch.

“El ejercicio político es para proponer ideas, no estar generando violencia hacia los demás y si el que está liderando un partido político o una candidatura está generando violencia o alebresta a la gente que tiene a su alrededor, pues genera ese tipo de cosas. El candidato tiene una responsabilidad social de proteger y generar un clima de paz dentro de la elección. Todos tienen que exponer sus ideas y que sean respetadas, pero eso no quiere decir que yo me vuelva violento o no respete o quiera forzar u obligar a las instituciones a actuar de una forma objetiva; además una institución que es avalada por el gobierno y por todos”, comentó.

Destacó que el INE no es una institución que sea encabezada por cualquier persona; todo lo contrario, es una institución avalada por los gobiernos y los partidos políticos.

Por ello, se deben de respetar los resultados obtenidos en la pasada elección del 6 de junio, y lo que el pueblo decidió.

El asesinato de candidatos empañó las elecciones

El ministro de la iglesia católica insistió que los asesinatos de los candidatos empañaron las elecciones, quieran nombrarlo como quieran; pues siempre la muerte de una persona es algo reprobable y no se justifica.

Briseño Arch, llamó a quienes resultaron electos a los diferentes cargos públicos, a impulsar y a proponer proyectos que ayuden a la gente para que se desarrollen, no para hacerlos dependientes del político o del partido.

“Ayudarlos para que el ciudadano se desarrollen plenamente y que todos tengan trabajo; y que todos puedan tener educación, servicios médicos, yo creo que esos son los proyectos que debe hacer todo político, buscar el bien de la población a la que sirve”, comentó.

Destacó la buena participación ciudadana que hubo en las urnas, pero lamentó que los comicios se vieran enlutados por la pérdida de vidas de candidatos a cargos de elección popular.

