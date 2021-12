Obispado de Veracruz pide a gobiernos dejar de aplicar la ley como una venganza

Tras la liberación de los cuatro jóvenes detenidos por ultrajes a la autoridad en la ciudad de Xalapa, el obispo de Veracruz, Carlos Briseño Arch, pidió a los gobiernos de todos los niveles, dejar de aplicar la ley como una venganza, al referirse a la polémica Ley de Delito de Ultrajes a la Autoridad, vigente en la entidad veracruzana.

“A veces una forma de corrección es buscar sí la justicia, pero también buscar el derecho de las personas, hay que buscar un equilibrio en esas dos partes, y sobre todo no ver la justicia como una venganza, ese es el punto que yo pienso que a veces está de fondo en estos razonamientos, no se trata de vengarnos de las personas, Dios no quiere la muerte del pecador, sino que cambie de conducta el individuo”, comentó.

Sin asegurar que se trata de ley inconstitucional, Briseño Arch, aseguró que los expertos en temas legales son quienes deben de opinar al respecto, debido a que la iglesia tiene mucho desconocimiento al respecto.

Pero sí se pide conceder el perdón a quienes nos han ofendido, como lo pide el señor, sin tener de por medio la venganza a través de la justicia de los hombres.

“Aplicar la justicia, es el equilibrio que le pedimos, darle a cada quién lo que le corresponde, sin olvidar la misericordia”, comentó.

Si es venganza, ya no es aplicar la ley y la justicia, porque esto último es corregir al errado y ayudarlo a ser mejor persona.

Al final de cuentas, tanto el estado como cualquier institución tiene la obligación de que las personas sean cada día mejores y no estar cortando cabezas, porque no sería ético.

