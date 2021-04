Nutriólogo recomienda que los niños consuman un plátano diario

El nutriólogo Jesús Montoya recomienda que los niños consuman un plátano diario, por su gran cantidad de nutrientes.

Debido a la gran cantidad de nutrientes que aporta, su atractivo sabor y su costo accesible, el plátano es por excelencia uno de los alimentos de consumo cotidiano en el plato mexicano.

Por tal motivo, el nutriólogo Jesús Montoya Sánchez recomendó su ingesta diaria en el caso de menores de edad y de dos o tres veces por semana para las personas adultas.

Al respecto, recordó que un plátano tabasco, de tamaño mediano, contiene alrededor de 16% del potasio que se requiere al día, además, contiene algunos minerales como: zinc, fósforo, calcio y magnesio, los cuales se requieren para mantener en buena condición el sistema óseo y muscular, sólo por mencionar.

Además, dicho fruta tiene altos contenidos en vitaminas B6, ácido fólico, vitamina C, A, fibras y los azúcares y el almidón de este en su etapa madura brindan energía inmediata y de corto plazo.

Para los adultos el consumo de dos a tres veces por semana

No obstante, está al alcance de muchas familias dado que su precio en el mercado oscila en los 10 pesos el kilogramo.

“Es una fruta súper económica y súper accesible para todos, se da en cualquier lugar del mundo (…) La ración del plátano Roatán o macho es media pieza, pero si lo puedes comer tres veces a la semana sería maravilloso (…) Considero que un menor de edad se puede comer hasta un plátano diario, si no está en un problema de sobrepeso u obesidad”, señaló.

“Para nosotros los grandes, tres a la semana estaría bien para que el resto de los días comas naranja, otro mango, y así para que tengamos variedad en todos los nutrientes”.

El especialista aclaró que es importante disfrutar del plátano al natural, acompañado de arroz o con otras frutas, pero de preferencia evitarlo en su forma frita o con crema.

Ya que ello incrementa las calorías y es más difícil de digerir, especialmente para las personas que ya cuentan con sobrepeso o padecen enfermedades como la diabetes o hipertensión.

El nutriólogo Jesús Montoya Sánchez. Foto: Alina Krauss

“Es el caso en donde debemos tener cuidado con el plátano, tenemos que cuidar que no sea frito para no subir las calorías. También debemos de tener un poquito de cuidado porque sí puede alterar su índice glicémico, pero las personas con diabetes que están tratadas con una buena dieta, pueden comerlo, pero no frito ni con crema, puede ser asado o hervido”.

Asimismo, el entrevistado explicó que pese a lo que a veces se divulga, el plátano es una opción adecuada para quienes padecen diabetes en un estado de maduración adecuado.

Nutriólogo recomienda que los niños consuman un plátano diario

Pues también contiene compuestos fenólicos y flavonoides, fitoquímicos relacionados con beneficios y protección contra enfermedades como el cáncer y otras crónicas.

Aunque todo, bajo control médico y nutricional; aunado a ello, expuso que es una excelente alternativa para las personas que hacen ejercicio como pre entrenamiento, pues su índice glicémico es muy rápido y facilita la energía al cuerpo.

Montoya Sánchez sugirió a quienes gusten de esta fruta a que acudan con un especialista en nutrición para que les indiquen las cantidad y frecuencia de consumo más adecuada a sus necesidades.

