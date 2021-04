Nuevas generaciones desconocen sobre gesta heroica del puerto de Veracruz

Historiadores consideran que las nuevas generaciones saben poco o nada de la histórica gesta heroica del puerto de Veracruz, así como los personajes destacados

En el marco de la conmemoración del CVII aniversario de gesta heroica de la ciudad de Veracruz, historiadores coincidieron en que las nuevas generaciones tienen poco conocimiento de acontecimientos importantes en la historia del país, como es el de la defensa del puerto suscitada un 21 de abril de 1914, en donde murieron hombres y mujeres de esta ciudad por la soberanía nacional y que hizo que Veracruz obtuviera su cuarta H.

En el municipio colocaron una placa en homenaje al policía Aurelio Monfort, el primero en defender el puerto.

Al respecto, el cronista veracruzano Ricardo Cañas Montalvo señaló que es responsabilidad de autoridades y la sociedad civil fomentar estos valores de honrar estos actos de heroísmo hacia el lábaro patrio y dotar a sus descendientes de la información necesaria para que conozcan la valía histórica de la ciudad.

“Es poco conocido ya por las nuevas generaciones porque somos los actuales los que debemos enseñarles a ellos lo que ha ocurrido con nuestra historia; por supuesto que los gobiernos de los distintos niveles tienen la obligación de hacerlo”.

El enemigo superaba en cantidad y armamento de las y los veracruzanos, narró el historiador.

Recordó que fue un día como hoy, en 1914, en el marco de la Revolución Mexicana y aprovechándose del conflicto armado interno, Estados Unidos, bajo el argumento de proteger los intereses norteamericanos en este país (sus industrias petroleras ubicadas al norte del estado y otros), intervino estando al mando del entonces presidente estadounidense, Woodrow Wilson, sin contar con el consentimiento del congreso de su nación y sin declaratoria de guerra, aunado a diversos acontecimientos suscitados con sus soldados y espías en territorio porteño.

“Mandó toda una flota armada a la ciudad y puerto de Veracruz debido a que habían acontecido algunos incidentes como el del 9 de abril en Tampico, en donde habían sido detenidos, no encarcelados 8 marinos norteamericanos que habían bajado a dicho puerto sin permiso, sin pasar aduana y que fueron a cargar gasolina y la detención era lícita, pero al gobierno de Estados Unidos le había ofendido”.

Asimismo, relata que cerca de las 8:00 am, el cónsul de Estados Unidos en Veracruz, Willian Canada, informó al comandante general de la plaza de Veracruz, Gustavo Adolfo Maass, que la ciudad sería ocupada por la Armada Norteamericada, por lo que pedían no poner resistencia para evitar derramamiento de sangre; mientras se informa al entonces presidente de México Victoriano Huerta y éste contesta que no haya respuesta armada y que todos los militares se salieran y esperaran instrucciones en Tejería, Veracruz.

Aurelio Monfort, primer veracruzano en la defensa del puerto

Más tarde, a las 11:20 am comenzó el desembarco e ingreso de más de mil marinos estadounidenses a la ciudad y la primera persona en defender a la nación fue el policía municipal Aurelio Monfort Villaseñor que se encontraba cuidando la ciudad, a la altura del cruce de las calles Montesinos y Morelos.

“El dispara a los norteamericanos después de marcarles el alto -que no le hicieron caso-, posteriormente los norteamericanos lo atacaron falleciendo en ese momento y de ahí comienza esta gran defensa que duró tres días, 21, 22 y hasta el día 23, cayó la ciudad de Veracruz cuando ya no se podía hacer nada”.

Cañas Montalvo narró que el enemigo superaba en cantidad y armamento de las y los veracruzanos, quienes en su mayoría eran civiles que se quedaron a combatir junto con los cadetes de la Heroica Escuela Naval de Veracruz quienes, a su vez, respondieron al llamado del comodoro Manuel Azueta cuando lanzara la famosa frase histórica: “Muchachos a las armas, la Patria está en peligro” y ellos respondieron: “Para defender nuestra nación”.

Luz Nava, ejemplo del heroísmo de mujeres y hombres veracruzanos

En este sentido destacó la heroicidad de la ciudadanía porteña, pues a sabiendas de su situación de desventaja, no desistieron, resistiendo tres largos días hasta que levantaron cuerpos regados por el centro de la ciudad, los cuales llevaban a los patios de la aduana, del ferrocarril y algunos colocados en los portales del Hotel Diligencias en donde mujeres acudían para reconocer a sus hijos, hermanos, esposos y padres muertos, sin que existiese una familia que no hubiera sido sufrido una pérdida humana.

“Intervinieron no solamente hombres sino también mujeres y hasta niños. Recordamos a la madre Luz Nava, la cual corría con las demás hermanas del antiguo Colegio Josefino por las calles de Veracruz en medio de las balas, levantando a los heridos para curarles y salvarles la vida. Cuando los norteamericanos se dieron cuenta de que en ese colegio había muchos heridos, fueron allá para detenerlos y Luz Nava, en la puerta, no los dejó entrar. Muy valiente ella los enfrentó”.

Por esta razón, cuando los estadounidenses se retiraban de esta ciudad el 23 de noviembre de 1914, la invitaron a irse con ellos para que trabajara en el vecino país del norte, admirados por la valentía de la religiosa, sin embargo, ella se negó.

Por este motivo, en 1949, siendo presidente del país, Miguel Alemán Valdés, se declara a Veracruz como cuatro veces heroica.

