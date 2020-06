Nueva fiscal de Veracruz se designó de manera política afirman integrantes del Colectivo Solecito de Veracruz, encabezados por Lucía de Los Ángeles Díaz Genao.

Será Verónica Hernández Giandáns, quien funja como Fiscal General del Estado de Veracruz, por un periodo de nueve años.

“No nos queda claro porque no se supervisó ninguna información, no tenemos claro que tan capaz es ella, que fue la persona elegida, con respecto a los demás que se postularon, entonces es algo que nos queda la duda, no debería de haber una duda en una convocatoria como esta, no quiero decir si es buena o mala, no es un juicio sobre ella, sino sobre la manera en que se hizo el proceso, simplemente da de nuevo toda la indicación que fue una operación política”, comentó.

Díaz Genao, aseguró que de nueva cuenta, los colectivos de búsqueda de personas desaparecidos, no fueron tomados en cuenta, pese a que tienen mucho acercamiento con la Fiscalía General del Estado (FGE).

La vocera del Colectivo Solecito, Lucía de Los Ángeles Díaz Genao, aseguró que solo en el Colectivo Solecito, existen 300 casos de desapariciones forzadas y no existe un solo imputado.

Aclaró que en materia de justicia, al estado de Veracruz, aún le falta mucho, pese al cambio de gobierno, que ahora encabeza, Cuitláhuac García Jiménez.

“Siendo algo tan importante, si debimos ser convocadas, cuando menos para darnos la información, para ver como iba el proceso, como iba marchando, fue como siempre”, comentó.

Nueva fiscal de Veracruz, pide Colectivo, debe vincularse con la búsqueda de desaparecidos

Explicó que desde el nombramiento de Verónica Hernández, como fiscal interina, el Colectivo Solecito Veracruz, ha tenido muy poco contacto con ella, y únicamente acudió a una reunión donde se presentó con sus integrantes.

Concluyó que los trabajos de búsqueda de personas desaparecidas, así como la identificación de las muestras de ADN, aún continúan suspendidas, y no se tienen fecha para reiniciar este proceso.

A la fecha, están a la espera de que la nueva fiscal, Verónica Hernández Giandáns, convoque a las integrantes del Colectivo Solecito Veracruz, a una reunión, para conocer como se trabajará en conjunto, en la búsqueda de sus familiares desaparecidos.

