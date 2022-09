Notarías “patito” son un delito poco recurrente en México 

Tras el aseguramiento de una notaría que operaba de forma ilegal y sin él nombramiento otorgado por ley, en la ciudad de México, Nicolás Maluf Malof, candidato a presidir el Colegio Nacional del Notariado Mexicano, aseguró que se trata de un delito poco recurrente en México.

“Siempre hay cuestiones delincuenciales, no hay algo que sea un problema muy serio porque lógicamente la sociedad se da cuenta y denuncia, entonces no es tan complejo ese asunto, no es tan recurrente”, comentó.

El entrevistado dijo que la existencia de notarios públicos falsos o notarias “patito”, puede ocurrir en cualquier parte del país.

Reiteró que no es algo recurrente ni común, sin embargo, es importante que, a través de los medios de comunicación, se informe a la ciudadanía de estos riesgos y que sean precavidos a la hora de contratar algún notario, sobre todo que verifiquen que sean legales.

Detalló que, dependiendo de cada entidad, son las penas que se aplican por hacerse pasar por un notario de manera ilegítima.

Destacó que los casos que han sido detectados, son denunciados de manera formal ante las autoridades, es decir, este tipo de prácticas son detectadas rápidamente y no tienen mucho margen para operar en la ilegalidad.

Cabe hacer mención que el notario Nicolás Maluf Malof, es candidato a encabezar el Colegio Nacional del Notariado Mexicano.

