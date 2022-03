No vacunados contra Covid-19 se convierten en “fábrica de variantes”

Las personas no vacunadas contra el covid-19 no sólo ponen en riesgo su propia vida, sino que se convierten en “fábricas de variantes” y cuantas más personas haya sin vacunar, más posibilidades tiene el virus de sufrir una mutación, indicó el Dr. Francisco Santos Rendón, especialista en Medicina Familiar adscrito a la Unidad Médica Familia (UMF) No. 56 de Mérida, Yucatán.

Recordó que, aunque las vacunas contra el coronavirus no impiden los contagios, sí reducen la transmisión del virus, ya que, según numerosos estudios, los protegidos frente a la enfermedad contagian 12 veces menos que los no vacunados.

“Hay que tener en cuenta que el riesgo de contagiar varía según la carga vírica del contagiado por covid-19. A mayor carga vírica, mayor es la probabilidad de contagiar a otras personas, sin embargo, las investigaciones apuntan que las personas vacunadas frente al coronavirus eliminan el virus de su cuerpo antes y sus parámetros máximos de carga vírica permanecen menos tiempo”.

“Se estima que los no vacunados tienen un riesgo 12 veces mayor de transmitir el covid-19 que las personas vacunadas”, explicó en entrevista para El Dictamen.

Inmunidad y vacunas

Asimismo, el médico familiar aseveró que, por otro lado, estudios han demostrado que las personas que pasan por una infección por covid-19 producen un tipo de células inmunes capaces de fabricar anticuerpos contra el coronavirus durante el resto de sus vidas.

De la misma manera, añadió que, una de las observaciones aparentemente inquietantes en personas infectadas por SARS-CoV-2 sostiene que su nivel de anticuerpos (proteínas capaces de evitar que el virus entre a las células) comienza a decaer pasados los cuatro meses.

Por lo que, la clave está en saber si, a pesar de que los anticuerpos decaen, el paciente ha desarrollado una respuesta inmune completa, que también incluye la creación de glóbulos blancos con memoria, capaces de recordar y eliminar el virus muchos meses, e incluso, años después de la primera infección.

“Varios estudios han demostrado que este es el caso, de forma que la gente que pasa la infección y la que se vacuna generan una respuesta inmune celular que les protege ante reinfecciones”, externó el galeno.

El doctor Santos Rendón resaltó la importancia de aplicarse la vacuna de refuerzo, toda vez que, las vacunas iniciales, van perdiendo efectividad con el paso del tiempo y ante los nuevos linajes, especialmente en mayores de 65 años.

Por lo que, aunque las vacunas contra el coronavirus son efectivas para prevenir cuadros graves de la enfermedad, hospitalizaciones y mortalidad, es importante seguir aplicando los protocolos de sanidad establecidos y vacunarse para poder controlar el número de contagios.

“Aunque los expertos no están seguros si la vacuna contra la covid-19 será necesaria con regularidad, como la vacuna contra la gripe, ese escenario podría ser más probable, si no somos capaces de controlar esta pandemia, si continuamos viendo aumentos que requieren hospitalización y realmente afectan los sistemas de atención médica”.

“Sin embargo, si podemos controlar la propagación de este virus y reducir los niveles de enfermedad grave que estamos viendo, tal vez no necesitemos inyecciones de refuerzo cada año, lo cual, dependerá en mucho de del control de la pandemia”, expuso el médico.

El especialista en Medicina Familiar mencionó que aún se discute la probabilidad de que Ómicron pudiera ser el fin de la pandemia, sin embargo, con la rapidez que se propagó la variante ómicron, es más factible que las personas vacunadas o que se han recuperado del coronavirus puedan infectarse o re-infectarse.

Por lo que, las claves para vencerla siguen siendo el reforzamiento de la sanidad pública y la atención primaria.

A su vez, el doctor Francisco Santos insistió en que la población deberá responsabilizarse, fomentando una cultura del autocuidado, pues hay que recordar, por ejemplo, que el uso de una mascarilla o cubre bocas por sí mismo no basta para brindar una protección adecuada contra el SARS-Cov-2.

Por lo que esta herramienta deberá ejecutarse con precauciones como: manteniendo el distanciamiento físico, ventilando las habitaciones, evitando las aglomeraciones, lavándose las manos y cubriéndose la boca y la nariz con el codo flexionado o con un pañuelo al toser, entre otros ya conocidos.

Cuidados de salud

Finalmente, recomendó a las y los miembros de las familias a seguir las siguientes recomendaciones para mantener una buena salud: Realizar actividad física diaria, mantener una alimentación saludable (Consumir alimentos variados, incluidas frutas y verduras.

Así como, poca ingesta de sal, azúcar y preferir cantidades moderadas de grasas y aceites), mantener una buena hidratación con suficiente agua natural, evitar un consumo desmedido y nocivo de alcohol y evitar fumar.

