“No soy narcotraficante”; Moncayo Parra ignora por qué la FGR lo citó

Marco Antonio Moncayo Parra, presidente del Movimiento Renovador Democrático (MRD), dijo desconocer la razón por la cual la Fiscalía General de la República (FGR) lo citó a comparecer, “ya que no soy narcotraficante, no tomo carreteras, no quemo pozos, desconozco por donde me haya venido esto”, subrayó.

En declaraciones a medios acompañado del abogado Edgar Cinta Pagola, el activista social expresó su extrañeza por la cita de la FGR, ya que las protestas ante CFE y Grupo MAS que se han realizado, “se han llevado a cabo apegados a nuestro libro de creencias que es la Constitución Política de México”.

Consideró que quizá vengan de las diversas manifestaciones que ha encabezado por los abusos de la empresa que opera el agua potable en Veracruz, “en donde hay intereses millonarios, o de la CFE, de la cual ha hecho señalamientos contra su director Manuel Bartlett, porque obstrucción al cliente o quemar algo no soy partidario de eso”, expresó.

Hizo referencia al acompañamiento que le hace siempre en las manifestaciones el abogado Cinta, precisamente para no caer en actos que constituyan delitos.

“Yo no tengo ningún delio que esconder, vamos a investigar de qué se trata la cita de la Fiscalía, me voy a presentar como ciudadano para aclarar esta situación del por qué interviene la Fiscalía General de la República, de dónde proviene la acusación y daremos seguimiento a este citatorio en donde me tachan de imputado”, reiteró.

Por su parte el abogado Édgar Cinta Pagola expresó que Moncayo Parra no ha cometido ningún acto que se pueda reprochar, ya que la protesta es una garantía que da la Constitución y los tratados internacionales.

Adelantó que le acompañará en su presentación ante la FJR para que se aclare cualquier tipo de malentendido, o percatarse de que obedezca a una posición de presión a un luchador social, “lo cual sería una desgracia para el pueblo de México que ya no va a poder ni protestar”.

Sería, sostuvo, la aplicación de la ley mordaza, con la cual todo lo que no esté en concordancia con el pensamiento hegemónico, lo toman como un enemigo.

Reiteró que Marco Antonio Moncayo es un luchador social que ha desdeñado incluso ofrecimientos de candidaturas de partidos, porque tiene la convicción de su lucha en favor del pueblo.

