No seré un diputado levanta dedos ni títere de nadie: Jaime de la Garza

El diputado local electo Jaime de la Garza se reunió con directivos de El Dictamen, con quienes habló de diferentes temas y su próxima agenda legislativa

Buscaremos el bienestar social porque mi compromiso es con la gente y quienes me conocen, saben que tengo una opinión muy particular de las cosas y que nunca he sido ni seré títere de alguien, por ello, cuando voten temas complejos o sencillos, será siempre en beneficio de las y los veracruzanos, afirmó en entrevista para El Dictamen, el diputado local electo del distrito XVI, Jaime de la Garza.

En este sentido, aseguró que, aunque él no dirigirá los destinos de un municipio, sí podrá -desde el Congreso local- contribuir en mucho, al hacer gestiones para que cada ciudad se vea beneficiada con recursos y leyes que garanticen su desarrollo y bienestar.

“Yo soy diputado electo por el PAN, partido en el cual milito, sin embargo, yo me debo 100% a la gente que votó por mí y, por la que no, también; o sea, al final de cuentas, eres diputado de un distrito completo y lo que nosotros tenemos que buscar como legisladores es mejores condiciones de vida para las personas (…) No vamos a ser “levanta dedos” porque siempre vamos a pensar y analizar qué es mejor para la sociedad veracruzana y eso es conforme vamos a votar y no porque nos digan que votemos o no por algo”, dijo en el uso de la voz.

Alberto Villarello Ahued, gerente general de EL Dictamen, y el diputado local electo Jaime de la Garza. FOTO: Javier Tello

Acompañado de Alberto Villarello Ahued, gerente general de El Decano de la Prensa Nacional, reveló que, desde el primer momento en que recibió su constancia que lo avala como legislador electo, se ha enfocado a trabajar día a día, a reunirse con los diversos sectores, cámaras empresariales, cuerpos colegiados y a recorrer los cinco municipios que comprenden su zona distrital como son: Acula, Ignacio de la Llave, Tlalixcoyan, Alvarado y Boca del Río.

Muestra de ello, fue recientemente donde sostuvo un encuentro con empresarios de la Asociación de Hoteles y Moteles de Veracruz-Boca del Río, en donde se comprometió a transparentar el 3% a la nómina, impulsar el 2% al hospedaje y gestionar ante el gobierno de Veracruz que se destine más recurso a la promoción turística del estado; así también, en temas de seguridad, entre otros, de tal manera que, al comenzar su labor como diputado local, cuente con al menos 10 iniciativas para presentar.

“Ir teniendo estas reuniones con las diferentes cámaras durante los próximos tres meses que todavía tenemos para llegar al Congreso, para que una vez que lleguemos, ya vamos a tener 10 iniciativas mínimo listas, preparadas para meter y antes de que acabe el primer período ordinario de sesiones, tratar de pasar cinco al menos de estas”.

Arranca con programa piloto de entrega de tinacos de agua

En este marco, Jaime de la Garza anunció que la próxima semana se reunirá con el actual alcalde del municipio de Tlalixcoyan, con la alcaldesa electa de esa ciudad y al presidente municipal electo de Ignacio de la Llave, quienes en conjunto gestionaron a través de una fundación oaxaqueña, la adquisición de tinacos de agua potable a muy bajo costo, en donde él estará subsidiando una parte, para beneficiar a población de esas ciudades.

Reveló que, esta entrega de tinacos se trata de un programa piloto, el cual aún no tiene nombre, sin embargo, que ya comenzará a dar resultados en apoyo a 24 familias y que da cumplimiento a uno de sus ejes rectores a los que se comprometió en campaña, junto con otros más que vendrán, tales como: huertos urbanos e implementación de granjas de acuacultura (criaderos de mojarras), todo ello, con apoyo de las alcaldías, el Colegio de Contadores y la mano de obra local, generando así, redes de negocios.

“Para que a la gente le sirva el tinaco. Vamos a entregar 24 tinacos el lunes y esas entregas las vamos a hacer todas las semanas. Es para almacenar agua potable porque hay gente que en sus localidades no tiene drenaje, servicios, pero el tinaco les va a servir mucho para almacenarla y tener en sus casas”.

En este tenor, destacó la importante labor que desempeñará en estas acciones el Colegio de Contadores del Estado, quienes se ofrecieron a asistir a cada uno de los cinco municipios del distrito XVI para brindar capacitación financiera sin costo a las personas que estarán beneficiándose en estos proyectos para que se conviertan en negocios exitosos.

Exhorto a partidos

El diputado panista electo hizo un llamado a las y los integrantes de la próxima legislatura local que formarán parte de los diversos grupos parlamentarios a que trabajen por el bien común de Veracruz, pues de continuar con divisionismos, el estado seguirá sin rumbo y ya es momento de conducirlo por la dirección correcta y darle certidumbre, pues todo lo que se requiere es un poco de voluntad.

Jaime de la Garza aseguró que será un congresista propositivo, que llegará a sumar y no de confrontaciones.

Pandemia

En otros temas, hizo un exhorto a la población a no relajar medidas y continuar con los cuidados sanitarios a fin de contrarrestar los contagios por covid-19, pues las condiciones para muchas personas son graves, hay una alta ocupación hospitalaria y es importante que permanezcan utilizando el cubre bocas, el lavado de manos o aplicación de gel sanitizante, mantener la sana distancia, así como vacunarse.

Finalmente, agradeció a Bertha Rosalía Malpica Martínez de Ahued, presidenta ejecutiva y directora general de El Dictamen y a Bertha Rosalía Ahued Malpica, directora ejecutiva de la misma casa editorial por la apertura informativa y hospitalidad; así también, a las y los lectores de El Decano de la Prensa Nacional.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.