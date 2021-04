La candidata a diputada federal por el distrito XII de Veracruz del partido Fuerza por México Edith Cervantes anunció su renuncia a sus aspiraciones, ya que aseguró no será “cómplice ni permitirá que se violenten los derechos de nadie como lo hace el partido”.

El partido usa a las mujeres para lograr sus objetivos, dijo

En conferencia de prensa, la escritora, compositora, novelista y guionista informó que ya notificó al Instituto Nacional Electoral (INE) sobre su decisión de abandonar la contienda, al tiempo que señaló supuestos malos manejos por parte de quienes encabezan el nuevo partido.

“Ninguna mujer merece ser utilizada para que otros lleguen al poder. Acepté en su momento con alegría dicha candidatura a pesar de haber recibido en elecciones pasadas invitaciones de otras instituciones, y esta vez lo hice porque pensé que este era un partido distinto en el cual podría ayudar y representar a las mujeres”.

La mujer que ha encabezada movimientos en favor de las mujeres y sectores vulnerables en Veracruz desde hace más de 20 años, hizo un llamado a los otros candidatos a que analicen su situación, ya que “el partido no nos está apoyando para los recorridos, todo tiene que salir de nuestra bolsa”.

“No seré cómplice”; renuncia candidata de Fuerza por México en Veracruz

Finalmente, dijo que su dignidad no es negociable y no “mancharé mi carrera limpia prestándome a las trampas de Fuerza por México”, por lo que optó por desvincularse del partido y no aportar a la supuesta diputación por la vía plurinominal de la hija de Ricardo Monreal que pretenden lograr con el apoyo “de muchas mujeres que a diario se esfuerzan por sobrevivir”.

