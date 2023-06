No se violentó a estudiantes en simulacro: directora de escuela Delfino F. Valenzuela

En el simulacro por sismo que se realizó el pasado 20 de junio en la escuela primaria Delfino F. Valenzuela en el municipio de Veracruz, no se agredió, ni se violentó a ningún menor como acusaron padres de familia, aclaró la directora de dicha institución educativa, Ernestina Zahn López.

Explicó que las acciones que se realizaron durante el simulacro son las que marca Protección Civil y fueron supervisadas por maestros e intendentes del plantel, y agregó que al año se llevan a cabo dos simulacros en los que los alumnos deben participar para conocer los protocolos que deben seguir durante un sismo, los cuales incluyen posiciones de preparación para un movimiento.

“La maestra María Morales Pérez se encargó de tomar fotos y videos y el compañero administrativo, Jorge Luis Palacios fue el encargado de activar el sonido de alerta sísmica y de mediar el tiempo de evacuación del edificio, intendentes se colocaron los chalecos y esperaron al contingente en la cancha, la actividad de evacuación duró un minuto 32 segundos y regresaron a su salón de 3 a 4 minutos (…) dicen al sol, pero solo estuvieron en cuclillas y en posiciones de preparación para algún movimiento, estuvieron un minuto 10 segundos, todo lo grabamos en un video de nuestras cámaras de vigilancia y ya se lo proporcioné a las autoridades educativas”.

Sobre los señalamientos de agresiones, la directora Ernestina Zahn, rechazó que esto haya ocurrido, ya que ella no se encontraba en el plantel educativo al momento se efectuar el simulacro.

“Le repito no estuve presente, asumo la responsabilidad de lo que haya pasado ese día porque esa es mi obligación, y yo sé que lo que hicieron de acuerdo a los protocolos, aparte de eso los maestros no están en la sombra y en las fotografías que yo presenté a mi supervisora escolar están precisamente los niños, y los maestros se encuentran cerca de sus grupos, todas estas imágenes fueron proporcionadas a la Supervisión Escolar”.

Con respecto a la acusación que retomaron los padres de familia de la escuela Delfino F. Valenzuela, sobre un supuesto fraude cometido por la profesora Zahn López cuando fungía como directora de la escuela Francisco Javier Clavijero, aclaró que al momento de tomar la dirección se le entregó toda la documentación en tiempo y forma, además de firmada por las autoridades correspondientes, por lo que rechazó que exista tal fraude.

Al tiempo que solicitó que se deje de usar el nombre de su escuela para realizar ese tipo de acusaciones sin fundamento.

“En este tiempo que yo tengo laborando, mi personal y yo venimos trabajando diferentes temas, todos estos temas que hemos trabajado son pedagógicos, con padres, con atención a niños y atenciones burocráticas, jamás he tenido ningún inconveniente en el que vengan los padres de familia de mi institución a pedirme a mí desde que llegue a tomar el cargo, a pedirme una rendición de cuentas, el año previo en el que trabajé con la maestra todos los documentos que se necesitaron se hicieron, las asambleas que se tenían planeadas se aplicaron, ningún inconveniente se ha tenido (…) si a mi alguien llega y me pide la rendición yo la puedo hacer”.

Dentro de las acusaciones contra la directa Ernestina Zahn, también se habló de un supuesto incremento en las cuotas de mantenimiento y la falta de rendición de cuentas sobre la realización de una kermes.

Al respecto madres de la escuela Delfino F. Valenzuela que integran la Asociación de Padres de Familia, aclararon que no existe tal incremento, dado que no se han establecido las cuotas de mantenimiento para el nuevo ciclo escolar y añadieron que en su momento se notificará a los padres a través de las vocales si se cobrarán las mismas cuotas del año pasado, o se realizará algún ajuste.

En cuento al tema de la rendición de cuentas por la kermes, especificaron que la cifra recaudada fue notificada a los padres de familia, además de que tienen hasta el 2 de julio para detallar las cifras.

“De hecho las cuotas u aportación de mantenimiento todavía no se les ha dado la información, no se ha hecho ningún incremento incluso apenas vamos a tener nuestra junta para poder sacar todos los costos (…) si se les dio instrucciones en cuanto a nosotros ganamos en la kermes se les agradeció por un audio y se les dijo llegamos a tanto, no hicimos rendición de cuentas porque nos corresponde el 29 de este mes”.

Para concluir, Ernestina Zahn López, manifestó que espera que si otros directores viven situaciones de este tipo, tengan la opción de hacer uso de su derechos de replica y que las autoridades educativas busquen un mecanismo de defensa para los funcionarios públicos en las escuelas.

