No se habilitará Reino Mágico para acampar durante el Carnaval de Veracruz 

Con la finalidad de no afectar al sector hotelero veracruzano, el Comité del Carnaval de Veracruz 2022, confirmó que no se habilitará el parque Reino Mágico, como campamento para los turistas que no encuentren cuartos durante las fiestas carnestolendas, dijo el presidente del comité, Luis Antonio Pérez Fraga.

“Hemos atendido la solicitud de los hoteleros que como habíamos mencionado, estábamos estudiando la posibilidad de poner Reino Mágico, un lugar alternativo para tiendas de campaña, pero atendiendo la petición de los hoteleros no se van a instalar para garantizar la derrama económica para todos los sectores veracruzanos”, comentó.

Recordó que en caso de que haya personas que tengan la intención de acampar en las playas, serían las autoridades de Protección Civil de Veracruz, quienes los retiren de la zona.

