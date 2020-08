No se cumple obligatoriedad de portar cubrebocas en transporte público de Veracruz, cuya medida entró en vigencia en el estado el pasado 13 de julio, no es respetada en su totalidad por los pasajeros, en tanto queda a criterio de conductores de camiones y taxis exigirlo o no a los usuarios.

Como se recordará, la disposición fue anunciada semanas atrás por la Secretaría de Salud, como parte del fortalecimiento de la Estrategia Estatal contra el Coronavirus en Veracruz, con apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública a través de sus direcciones de Tránsito y Transporte Público, cuyo personal realizaría operativos para verificar su cumplimiento.

Las acciones solo se aplicaron unos días, porque a la fecha la medida se ha relajado.

Si bien una buena parte de los pasajeros abordan los autobuses urbanos o los taxis con el cubrebocas, otros no lo portan sin que los conductores se lo exijan.

“Supuestamente debe ser obligatorio su uso, nosotros los choferes si lo traemos, pero varios pasajeros se suben sin él, y hay que estarse peleando con ellos para que se lo pongan; algunos se portan agresivos, de manera que para no meternos en problemas les dejamos pasar”, comentó el conductor de una de las líneas que recorren la zona conurbada Veracruz-Boca del Río.

Te puede interesar:

Pasajeros del transporte público de Veracruz utilizan cada vez menos el cubrebocas

En el servicio de taxis el paso por alto de la medida es más visible, ya que en esta modalidad además de usuarios que no lo portan, es constante observar a los conductores sin esta protección sanitaria que busca reducir los contagios por coronavirus entre la población.

“Somos muy tercos, incrédulos, pecamos de confiados”, admite el chofer de un servicio de alquiler, quien porta el cubrebocas en el tablero del vehículo”.

La disposición del uso obligatorio del cubrebocas en el transporte público no se cumple en su totalidad, como tampoco la indicación de restringir el número de pasajeros por viaje para autobuses y taxis, ni la cantidad de personas trasladándose en vehículos particulares.

Twitter @ElDictamen.