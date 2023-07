El delegado de Morena y aspirante a la silla presidencial, Adán Augusto López Hernández, aseguró que él no necesita recursos públicos para realizar sus recorridos por el país y dar a conocer sus propuestas y planteamientos.

En rueda de prensa en el municipio de Veracruz, López Hernández, recordó que de los cuatro aspirantes a la coordinación de los comités de defensa de la 4T, él fue el único que rechazo los 5 millones de pesos que se les entregó para realizar proselitismo.

Y aseguró que su petición fue que se destinaran a 4 centros de salud ubicados en diferentes estados del país.

“Yo fui el único que rechazó el financiamiento público y pedí que ese dinero se destinara a cuatro centros de salud pública uno en Guerrero y otro en Huayacocotla y si existen sobrantes a otro en Aguascalientes y a una comunidad en Oaxaca”.

Precisó que hasta ahora en su campaña ha invertido 900 mil pesos de recursos propios.

No necesito recursos públicos para realizar recorridos por el país: Adán Augusto

“Puedo decir que es público el informe de los gastos que yo estoy realizando, a la fecha hemos erogado 900 mil pesos al 30 de junio y se ha realizado con recursos propios, no necesitamos nosotros para construir, ni para fortalecer este movimiento recursos públicos para viáticos para nosotros, eso es uno de nuestros orgullos y al menos mío como delegado de Morena es el de aprender a entender que cuando tienes de tu lado al bondadoso y generoso pueblo de México las cosas son más fáciles ,son de mayor compromiso y no se necesita recursos”.

En el tema de las encuestas, Adán Augusto López Hernández, mencionó que hasta el momento no hay nada concreto sobre la empresa que realizará la encuesta y agregó a su parecer serán cuatro, ya que dijo no se pondrán de acuerdo.

“Hasta ahora en los lineamientos que publicaron nosotros nos comprometimos a a proponer dos encuestadoras cada uno a estas encuestadoras como seguramente no va a haber acuerdos se va a insacular y se van a sacar cuatro casas encuestadoras y un espejo que hará el partido”.

Sobre el cuestionario que se aplicará y los tiempos, dijo que tampoco hay nada definido.

“Todavía no se define el cuestionario, no se define todavía tiempos, lo único que sí es cierto es que hay una encuesta que va más quién considera que debe ser el coordinador de los comités de defensa de la cuarta transformación de Morena que es una encuesta a población abierta y que esa pregunta en específico va a tener un talón que se va a entregar y se tachará la opción que consideren y se depositará en una urna que se abrirá en presencia de todas las encuestadoras y representantes de cada uno de nosotros, pero todavía no se ha definido encuestadora, estamos obligados a respetar los lineamientos”.

El aspirante a la silla presidencial, subrayó que están obligados a respetar los lineamientos.

No necesito recursos públicos para realizar recorridos por el país: Adán Augusto

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias: AQUÍ