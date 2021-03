No importó dormir en la calle con tal de que “mis papás reciban la vacuna”

Sin importar que tuvieron que dormir en la calle y pasar frío, Margarita Balcázar aseguró que sin pensarlo agarró su silla y cobija para salir a apartar el lugar para sus padres

Pese al llamado de las autoridades de la Secretaría de Salud, cientos de familiares de adultos mayores pasaron la noche a las afueras de los 16 módulos de vacunación para apartar su lugar y garantizar que reciban lo más temprano posible, la dosis anti Covid-19.

"Es inevitable, no te puedes esperar porque desde ayer hay gente que viene a apartar lugar y esperando ser atendido": Gema

Sin importar que tuvieron que dormir en la calle y pasar frío, Margarita Balcázar aseguró que sin pensarlo agarró su silla y cobija, y desde las tres de la mañana, llegó al módulo de vacunación ubicado en el DIF de Matamoros.

“Si es necesario, la verdad por las condiciones del clima, yo a las tres de la mañana empecé a sentir un frío y el sereno, pero es válido porque nuestros padres nos necesitan, porque mucha gente vino a apartarles a sus familiares, es válido porque a quienes no tienen ni quien venga a ayudarlos”, comentó.

Relató que llegó al módulo de vacunación a las 3:00 de la mañana y le tocó el turno 287, de ahí la importancia de que algún familiar si acuda a apartar su lugar.

“Yo llegué a las tres de la mañana, y me tocó el turno 287, y a la hora que empezaron a atender me enteré que había como más de 200 rezagados de primer día, pero afortunadamente, le dan prioridad a las personas en silla, los chicos están haciendo su recorrido y la pasaron antes a vacunar, fui por ella a las 7:00 dela mañana, son las nueve y ya me la llevo a la casa”, comentó.

Otras personas agradecieron que las personas en sillas de ruedas, tengan una atención inmediata, pero aun así llegaron a las 4:00 de la mañana, y le tocó el turno 329, dijo la señora Gema.

“La verdad que está un poco mal, porque se supone que nos estamos cuidando del Covid y aquí hay mucha gente aglomerada”: Alejandro García

“Es inevitable, no te puedes esperar porque desde ayer hay gente que viene a apartar lugar y esperando ser atendido”, comentó.

No importó dormir en la calle con tal de que “mis papás reciban la vacuna”

Por su parte, Alejandro García, quien acompañaba a su suegra, aseguró que si las autoridades no quieren que se aparte el lugar, que mejor entreguen fichas, para evitar la aglomeración de personas y las largas filas.

“La verdad que está un poco mal, porque se supone que nos estamos cuidando del Covid y aquí hay mucha gente aglomerada, sin la sana distancia, no hay un orden, por lo mismo no hay un orden, por eso hay tanta gente, deberían de entregar fichas o agendar, porque la verdad, alrededor del DIF hay una larga fila”, concluyó.

