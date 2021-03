No hay condiciones para regresar a clases presenciales: infectólogo

De acuerdo con el infectólogo Manuel Ybarra los niños deben regresar a clases presenciales pero aún no hay condiciones

A la población pediátrica le ha pegado muy fuerte el cierre de escuelas, en la parte anímica pues las y los niños requieren convivir, tener relación con otras personas, aprender dentro de un entorno social y todo esto se interrumpió por la pandemia.

Por lo que sería prudente que retornaran a las aulas de manera presencial, sin embargo, no existen las condiciones de infraestructura y operatividad para garantizar la sanidad, consideró el Dr. Manuel Eduardo Ybarra Muñiz, Pediatra Infectólogo y miembro numerario titular de la Asociación Mexicana de Infectología Pediátrica.

“Porque alguien tiene que llevar ese niño a la escuela, alguien tiene que recogerlo, alguien lo tiene que llevar al salón, darle clases y entonces, ellos están teniendo contacto con personal adulto, el cual, sino está vacunado, tiene la posibilidad de infectarse y complicarse (…) Sí sería muy adecuado que se abriera, sin embargo, creo que la infraestructura con la que contamos en México no nos daría mucha seguridad en la reapertura”.

Añadió que con el período vacacional de Semana Santa se esperaría una ola de contagios y el riesgo de abrir los niveles básicos de educación no generaría gran problema si no fuera por los adultos que se encuentran a cargo de los menores.

El también ex presidente de la Asociación Pediátrica del puerto de Veracruz y ex presidente del Colegio de Pediatría del Estado de Veracruz explicó que para retornar presencialmente a las aulas se debe considerar que la transmisión sea mínima o muy baja, es decir, menos al 5 o 10 por ciento.

No se puede garantizar sanidad

Para lo cual, las autoridades deben tener en cuenta no sólo el número de personas enfermas sino al de personas infectadas y para ello se requieren hacer pruebas generalizadas para saber realmente cómo está la población, ya que a la fecha únicamente se tienen detectados a las y los pacientes que ingresan a hospital, que presentan un cuadro severo que amerita una prueba o que fallecen.

En este sentido, el especialista comentó que la enfermedad del covid-19 se comporta de diferente manera en infantes que en adolescentes y, los casos reportados a nivel mundial entre menores de 12-14 años hacia edades menores, representan el 8% de los casos de contagio totales reportados.

Es decir, este segmento poblacional se contagia en menor escala que los adultos, pues su sistema inmune podría encontrarse más en forma que el de alguien mayor y la mortandad en este grupo etario representa 0.1%.

El Dr. Manuel Eduardo Ybarra Muñiz, Pediatra Infectólogo y miembro numerario titular de la Asociación Mexicana de Infectología Pediátrica. Foto: Alina Krauss

“Quiere decir que, de cada mil personas que fallecen por SARS-COV-2, uno de esos es niño, por lo tanto, los niños se infectan menos; normalmente la enfermedad la cursan asintomática o con enfermedad muy leve, aunque están surgiendo algunas complicaciones como el Síndrome Multisistémico Pediátrico que se está asociando al covid-19, viene siendo con un porcentaje bajo. En los niños no tenemos de momento un problema importante”.

No hay condiciones para regresar a clases presenciales: infectólogo

Igualmente, el además ex presidente de la Asociación Mexicana de Vacunología recordó que, de acuerdo al Censo Educativo en México publicado en 2014, Veracruz es uno de los cinco estados, junto con Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Michoacán.

En donde, el 42% de las escuelas públicas a nivel nacional no cuentan con drenaje, el 30% no tiene acceso al agua potable, el 12% no tiene sanitarios, el 11% no tiene luz eléctrica, el 20% no tiene mobiliario adecuado para los maestros y el 14% no tiene el mobiliario necesario para los adultos.

De la misma manera, según datos de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en el período 2020-2021 existen 23 mil 724 escuelas públicas, de las cuales, 176 son de educación inicial, 7 mil 570 de preescolares y 9 mil 400 de nivel primaria.

Además, si se toma en cuenta la gran cantidad de ellas que no cuentan con estos servicios básicos sería casi imposible pensar en condiciones que permitan un regreso físico a las aulas.

Esto aunado a las medidas sanitarias que habría que seguir respetando como la sana distancia, el uso de geles antibacteriales, el cubre bocas, el que todos sus profesores estuvieran vacunados, entre otros, y sin relajar los cuidados.

Para concluir, el Dr. Ybarra Muñiz detalló que, si los menores se infectan, transmiten el virus en menor cantidad que los adultos y por las actividades propias de la niñez, estos no tienen el mismo contacto con otras personas y son más limitadas.

Además, por experiencias en otras naciones que han comenzado las clases en los niveles de preescolar y primaria, los niveles de contagio han sido mínimos o nulos, contrarios a los que reactivaron bachilleratos o universidades, por lo que el problema no es propiamente el sector infantil sino el entorno que lo rodea.

