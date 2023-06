Miguel Alberto, un menor de edad con diagnóstico de neumonía con derrame pleural en el pulmón izquierdo, ha tenido que esperar 24 días para ser sometido a una cirugía debido a las deficiencias que persisten en los quirófanos del Hospital Infantil de Veracruz (también conocido como Torre Pediátrica).

Karen Luna Bernal, mamá del niño, refirió que cirujanos del Hospital Infantil le informaron que se carece de agua y de aire acondicionado en el quirófano, motivo por el cual no se somete a cirugía a su hijo, ya que corre el riesgo de adquirir una infección por las condiciones en las cuales se practicaría la operación.

“Lo quieren operar, pero el quirófano no tiene agua, tienen que lavarse las manos los médicos con garrafones, el clima tampoco sirve, entonces quieren operarlo así, pero me dijo el doctor que pues ellos no lo han metido a cirugía por eso, corre un riesgo de infección, de adquirir una infección o algo así por falta de clima, porque los climas no están enfriando”, expresó.

No hay cirugías por falta de agua y climas en quirófanos del Hospital Infantil de Veracruz

Luna Bernal comentó que se le informó que personal de mantenimiento checaría la falta de aire acondicionado en el quirófano, pero que su hijo no se sometería a la cirugía en el caso de que no se arreglara en el transcurso de este día.

La mamá del niño criticó que su hijo lleve 24 días internado en el Hospital Infantil y que no haya sido sometido a la cirugía que requiere.

“Nosotros ingresamos el día 29 de mayo aquí a Veracruz y de esa fecha estamos esperando que le dieran la fecha (para la operación), la cual era el día de ayer y le comento que no se la realizaron porque la pospusieron para el día supuestamente de hoy, pero mire con las condiciones que salen”, insistió.

Por último, Karen Luna Bernal hizo un llamado al secretario de Salud para que se atiendan las deficiencias en el Hospital Infantil de Veracruz, ya que los más perjudicados son los niños que permanecen internados.

Con información de AVC Noticias.

