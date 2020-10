No está planeada una visita del papa a México en 2021.

El nuncio apostólico Franco Coppola, manifestó que es justo disculparse por lo que no se hizo bien durante la Conquista por parte de la Iglesia Católica. Aunque para ello el Papa Francisco no vendrá a México el próximo año, a la conmemoración de los 500 años de la Conquista Española.

“No sé, no tengo información sobre una posible visita del Papa. Yo puedo decir que ya vino aquí hace 4 años. Y hay muchísimos países que quieren que el Papa vaya a visitarlos y el Papa todavía no ha ido. Entonces sería poca atención hacia los demás países no ir y venir dos veces a México. Veo difícil que se pueda realizar próximamente una visita del Papa”, definió.

En conferencia de prensa, acompañado del arzobispo de la Arquidiócesis de Xalapa, Hipólito Reyes Larios y el vocero, José Manuel Suazo. Consideró que el aniversario de la Conquista será la oportunidad, como cada año. De reconocer lo que no se hizo bien y también para agradecer a Dios lo que sí se hizo bien.

“Yo no he dicho que el Presidente tendrá que disculparse por algo que él no ha hecho. Sino que en la misma carta de él dice que los que tienen que disculparse son el Estado Mexicano. La Iglesia Católica y la Corona Española, son los tres que entraron en contacto con los nativos”, subrayó.

“No sé si el Papa va a hacerlo otra vez, porque el Papa Francisco ya lo ha hecho otras veces. En otras ocasiones ha pedido disculpas a nombre de la Iglesia Católica por lo sucedido. Ya lo hizo y también sus antecesores, Juan Pablo lo hizo. Otras veces Benedicto 16, también. No es una cosa nueva”, enfatizó.

En otro tema, el embajador del Vaticano en México. Habló sobre el fenómeno de la pederastia que es algo que ha golpeado a la Iglesia muchísimo por dos razones. Una por el hecho mismo en el que un joven o una joven que confían en la Iglesia. En los padres, el lugar de ser ayudados a crecer a conocer al Señor, han sido heridos de esta manera.

“Veo que no es una herida que sana. He encontrado personas que tienen dentro de sí mismos la pesadilla que es lo que han vivido. “También pasa en las escuelas y lamentablemente en las familias. Pero de hecho me parece que hay muchos demasiados jóvenes, muchachos, adolescentes, niños, que padecen violencia.

