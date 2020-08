No es tiempo de especular sobre revocación de concesión de un siglo en el Puerto de Veracruz: Ricardo Exsome

No es tiempo de especular sobre revocación de concesión de un siglo en el Puerto de Veracruz, cuando sigue creciendo y en la actualidad, está operando óptimamente, por lo cual no es tiempo de especular, en torno a las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien aseguró que buscará revocar un contrato a 100 años, que se dio a una empresa para manejar el puerto de Veracruz.

El diputado federal de Morena y presidente de la Comisión de Infraestructura, Ricardo Exsome Zapata, aseguró que los pormenores se irán dando conforme a los tiempos y no debe mal informarse, sobre una posible antesala de una militarización.

El entrevistado admitió que el esquema de Administraciones Portuarias, permite independencia, además que ha funcionado y permitido competitividad.

“El esquema ha funcionado bien, no todo está mal. Ya empiezan a decir si esto es para preparar la militarización. No estoy a favor de militarizar, pero tampoco hay que difundir cosas que no son. Si le restringen la concesión no pasa nada. Quienes tienen sesiones parciales son quienes hacen que funcione el puerto y no hay otra Api en el país, que tenga la extensión que tiene esta”, comentó.

Te puede interesar:

Pidió no adelantar vísperas sobre el tema, que deberá analizarse a profundidad, ya que por un lado se tiene una extensión de la concesión, pero por el otro podría considerarse que es justificable, ante las inversiones que se están generando para que el recinto local crezca.

Recordó que con la requisa del 93-94, se privatizó el recinto portuario y posteriormente surgieron las Administraciones Portuarias Integrales, en todo el país, que son SA y permiten que la iniciativa privada participe, aunque el capital social nunca se vendió ya que más del 96 por ciento de acciones lo tiene la federación, Secretaría de Comunicación y Transportes y el resto Banobras.

“La idea en su momento con Salinas era la privatización ya que venía el TLC y se tenía que acabar con los obstáculos. Las Apis existen en todo el mundo, no es exclusivo de Veracruz”, comentó.

Revocación de concesión en el Puerto de Veracruz debe ser analizado antes de especular

Concluyó que buscará reunirse con la coordinadora general de puertos, Rosa Icela Rodríguez, a quien calificó con muy poca experiencia en el tema portuario, pero muy cercana al presidente Andrés Manuel López Obrador.

“No tiene mucha experiencia e puertos, esa también es una realidad, es una gente muy cercana al presidente, pero sin ninguna experiencia en puertos, y pudiera ser que hubo una mala comunicación”.

Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen.

Más noticias AQUÍ.