No clausurarán Coppel y Elektra por prestar servicios bancarios por lo que no entran dentro de la designación de comercios no esenciales según el gobierno.

Continua el operativo que se implementó para el cierre de los comercios no esenciales, sin embargo, la clausura de las tiendas de Elektra y Coppel, no procede porque están prestando los servicios bancarios.

El director de gobernación municipal, Gianfranco Melchor Robinson, aseguró que el municipio no tiene facultades para clausurar estos negocios.

“No es de nuestra competencia y la situación de ellos es una situación inusual, el caso es que esas instituciones son instituciones bancarias, que dentro del ordenamiento del Gobierno Federal, aparecen como que son indispensables porque hacen de banco, es que están dadas de alta como giro de banco, entonces es la problemática”, comentó.

Destacó que sería la Seguridad Bancaria, quien sería la autoridad competente para hacer las recomendaciones correspondientes.

Melchor Robinson, aseguró que esta semana continuarán los operativos coordinados entre el ayuntamiento de Veracruz, para clausurar los negocios no esenciales y aquellos que no respeten las medidas sanitarias.

Reconoció que la zona de mercados sigue siendo una de las áreas del puerto donde han observado mayor resistencia de los comerciantes, para acatar las disposiciones contra el Covid-19.

“Yo creo que nos ha costado un poco de trabajo en los mercados de la ciudad, que tienen bastante asistencia, bastante gente que llega a hacer sus compras; yo creo que todavía los ciudadanos no han entendido el tema de esta emergencia sanitaria y aún siguen dando vueltas en los lugares céntricos, unas plazas que todavía estén abiertas”, comentó.

En total son 50 elementos, entre policías y empleados municipales, los que están participando en el operativo que se implementó para el cierre de los comercios no esenciales.

