Niegan restauranteros de Boca del Río subir precios de sus cartas

Debido a la difícil situación económica por la que atraviesan muchas familias derivado de la emergencia sanitaria por Covid-19, restauranteros del municipio de Boca del Río no tienen considerado incrementar los costos de los platillos contenidos en sus cartas, señaló el presidente de dicha asociación en esa ciudad, Lorenzo Montalvo Iglesias.

Mencionó que sería caer en un error el pensarlo, pues se trata de atraer a las y los comensales y no ahuyentarlos.

“No, no podemos incrementar, sería un error nuestro; aunque hay temporadas que el marisco está arriba de lo normal, nosotros tratamos de mantenerlo porque si aumentamos precios, de por sí la gente no venía y si aumentamos precios, la gente no va a venir. Buscamos mantenerlos lo más que se pueda. Hacemos ajustes, no aumento generalizado del 10-15 “, dijo en entrevista.

El líder restaurantero recordó que, actualmente los costos de los platillos van de los 80 hasta 120 pesos, por lo que hay precio accesible para todos los bolsillos, por tal motivo, invitó a la ciudadanía a visitarlos.

Por su parte, Montalvo Iglesias destacó que los aproximadamente 200 restaurantes de esa localidad han trabajado en promover su zona turística boqueña y, al momento, están haciendo algunas caravanas recorriendo algunas ciudades de la república para dicha difusión, en especial, al norte del país.

“Estamos haciendo caravanas turísticas. Venimos llegando de Tijuana y Ensenada hace unos días. Vamos a ir a Monterrey, vamos a Guadalajara a promover el destino, hablar de Boca del río, promover imágenes”.

Al respecto, manifestó que sí han percibido interés del turismo por conocer Boca del Río y sus atractivos, por lo que estas caravanas están cumpliendo su función.

Igualmente, el presidente de la Asociación de Restauranteros de Boca del Río confió en que habrá un cierre de año positivo para el gremio, debido a la reactivación económica que se ha presentado en las últimas fechas.

Lorenzo Montalvo aseguró que hay una estrecha coordinación con el ayuntamiento boqueño para preparar actividades en esta temporada invernal que les permitan atraer más visitas locales y foráneas.

Finalmente, mencionó que continúan respetando el cupo en restaurantes del 70% de su capacidad y mantienen todos los protocolos sanitarios para evitar contagios por coronavirus.

