En el caso de los perros de la Riviera Veracruzana no existió maltrato animal, aseguró la Procuraduría de Medio Ambiente.

El titular de la PMA explicó que uno de los perros tiene un problema hereditario que no le permite mover las piernas traseras.

“El perrito que no puede caminar es un problema hereditario, solicitamos a la dueña que nos contacte con el médico veterinario que atiende a este perrito, se enlazaron y se constató que esta es la causa por la que no puede caminar”.

Mientras que el otro incidente y de acuerdo con la ficha informativa, se trató de que el perrito pequeño ya no reaccionó y el perro más grande se desesperó al no poder despertarlo.

Niegan maltrato a perros en la Riviera Veracruzana; siguen con sus dueños

“No hay otra explicación, no fue como se manejó que lo mató, no fue así, si la reacción se ve desesperada, se ve fuerte, esto me explicaban que pudo haber sucedido algo de esta manera, porque nosotros lo que hicimos fue cuestionar a la dueña, platicar con ella, dialogar, ella se ve que atiende a los animales, no es como lo mencionan que no los atiende”, dijo.

El procurador indicó que la PMA no es responsable de aplicar la ley de protección de atención a los animales, ya que esto le corresponde a la Fiscalía en Atención a los Animales, y ellos ya tienen la información que se integró por parte de la PMA como primeros respondientes.

Serán ellos los que desahoguen las averiguaciones respecto al caso.

“No hay maltrato animal hasta donde me lo mencionaron, de acuerdo con el reporte médico, la incidencia se ve fuerte, pero me dijeron, pudo haber sido otra causa”.

En caso de que se hubiera detectado maltrato animal, el funcionario indicó que la PMA pudo haberlos tomado en custodia, sin embargo, no fue necesario.

