Niega Diana Santiago brote de Covid-19 en delegación de la SEV Veracruz.

La delegada regional de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), Diana Santiago Huesca, informó que el caso del trabajador que salió positivo a Covid-19 en la delegación Veracruz fue enviado a su casa para su tratamiento y recuperación, pero aclaró que nunca se negó la situación y que ello no se trata de un brote infeccioso como se pretendió difundir.

“Creo que ha habido una mala comunicación, en el sentido de que argumentaban que yo estaba negando que hubiera un tema de Covid. No, yo no lo niego, bajo ninguna circunstancia lo hay, tenemos el certificado médico que avala que un compañero desafortunadamente dio positivo a Covid, pero soy muy puntual en el sentido de que no fue un caso de brote de contaminación en la delegación”, indicó la funcionaria.

Empleado contagiado fue enviado a su casa

Explicó que este hecho se dio, luego de que el primer día laboral todo el equipo retornó a sus labores y el hoy afectado presentaba síntomas gripales, por lo cual, ella misma le solicitó que se hiciera una prueba rápida, en donde ese mismo día por la tarde dio positivo al estudio, por lo que consideran que ya venía infectado.

Detalló que, una vez confirmado el caso de coronavirus, de manera inmediata se aplicaron los protocolos sanitarios indicados por la Secretaría de Salud y de la misma SEV y la oficina se cerró inmediatamente.

Agregó que se solicitó al personal de Recursos Financieros que se retirarán a su domicilio, quienes estarán bajo resguardo hasta el domingo.

“La oficina fue cerrada, los compañeros que estuvieron en contacto con el compañero enfermo fueron retirados a sus casas. Estarán así hasta el día domingo si no presentan síntomas. El día lunes estarán reintegrados nuevamente a sus actividades. El compañero obviamente se va los 14 días recomendados por la Secretaría de Salud a casa y tendrá que hacerse un examen de antígenos y hasta resultar negativo es que podrá reintegrarse nuevamente al trabajo en la delegación”, expuso la entrevistada.

Asimismo, comentó que el estado de salud de esta persona es estable, pues los síntomas de coronavirus son leves, no obstante, él se encuentra vacunado.

Santiago Huesca resaltó que gracias a la colaboración de los Marinos Mercantes del Golfo que donaron sanitizaciones en las escuelas y en la propia delegación se saneó la zona de manera inmediata.

Por otro lado, la delegada dio a conocer que se percibe diariamente mayor presencia de menores que asisten de manera presencial a los planteles y con los tres filtros sanitarios que se establecieron (en casa, en la entrada al plantel y en el salón de clases) se pudieron garantizar condiciones más seguras en los salones de clases.

Finalmente, refrendó el compromiso de las autoridades educativas para generar condiciones seguras en las escuelas y en las oficinas de la delegación.

