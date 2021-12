Niega Canaco Veracruz estar politizando apoyo a Patricia Lobeira

Al asegurar que están respaldando el Estado de Derecho, el presidente de la Cámara Nacional del Comercio, José Antonio Mendoza García, aseguró que en ningún momento se está politizando la Canaco al respaldar a Patricia Lobeira como la alcaldesa electa del municipio de Veracruz.

“No estamos viendo a un partido político, desde luego estamos viendo el estado de derecho que se está atacando, eso sí lo estamos defendiendo, no estamos defendiendo a ningún partido político, no he mencionado a ningún partido político hasta este momento”, comentó.

El entrevistado aseguró que, desde hace varios meses, ya se tenía un acercamiento con la alcaldesa electa del municipio de Veracruz, con la finalidad de poner en marcha varios proyectos, sin embargo, al quedar anulada la elección municipal en Veracruz, esto representa un retraso para el sector empresarial.

Destacó que este tipo de resoluciones por parte del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), solo crea una mayor incertidumbre que se verá reflejada en el crecimiento económico del municipio porteño.

“Hay una estrecha comunicación, sobre todo en este periodo que está por terminar del presidente Fernando Yunes Márquez, donde se estuvo trabajando la Cámara de Comercio, de manera conjunta con el ayuntamiento para todo lo que se realizó, fue el municipio quién apoyo al empresario veracruzano, no tuvimos apoyo ni del gobierno del estado ni del federal, eso lo digo abiertamente, soy directivo de un organismo empresarial y así es cómo sucedió no estoy diciendo mentiras”, comentó.

Agregó que “desde luego que por eso estamos manifestándonos y respaldando los que ya ganó Patricia Lobeira, porque es derecho y estamos defendiendo el estado de derecho, no estamos respaldando un partido político, de ninguna manera”.

Descartó que la Canaco, siempre ha sido una cámara empresarial de puertas abiertas, que ha recibido a candidatos de todos los partidos políticos, tanto de Morena, PAN, entre otros.

Por lo pronto, José Antonio Mendoza García, presidente de la Canaco en Veracruz, dijo que no formará parte de un Consejo Municipal, que entraría en funciones, hasta que haya una resolución final, en la elección del municipio de Veracruz.

“Yo siempre he camino derecho, siempre he sido conforme a derecho, si la situación fuera conforme a derecho, sería el primero en levantar la mano, pero en este casi me niego rotundamente, necesitamos que las cosas se aclaren y que se den los resultados conforme a derecho, que le corresponde a Paty Lobeira”, comentó.

Aclaró que no ha recibido ninguna invitación y no tiene conocimiento de la creación de este Consejo Municipal en Veracruz.

