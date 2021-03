Neumólogo advierte de las 3 cepas más peligrosas de Covid-19

El neumólogo René García advierte de las tres cepas más peligrosas y contagiosas de Covid-19

A la fecha se han identificado alrededor de 40 mil variaciones de SARS-COV-2 en el mundo desde que el virus apareció por primera vez, de las cuales tres son los más peligrosas y tienen un alto nivel de contagio, que son: el B1-3351 (Sudáfrica), B1-17 (Inglaterra) y el B1-128 (Brasil), informó el médico Neumólogo, René García Toral.

Quien explicó que estos virus tienen la característica de evadir los anticuerpos mediante una mutación que es la E-484-K, aunado a que son más transmisibles o efecto contagiosas al tener una importante mutación.

Al respecto, el galeno reveló que a la fecha hay más de 20 cepas y variantes que están siendo monitoreadas y que preocupan a la comunidad médica, aunque existen mucho más de ellas.

“Tenemos básicamente tres virus o tres linajes del coronavirus que son los más agresivos porque tienen más resistencia de los anticuerpos que producimos después de habernos enfermado o después de habernos vacunado y, además, tienen mayor transmisibilidad”.

Recordó que el actual brote de enfermedad por Covid-19 fue notificado por primera vez en Wuhan (China) el 31 de diciembre de 2019, fecha en que se presenta la cepa A y emigra hacia Europa y se crea la variante B.

Posteriormente, modifica en sus 3 mil 800 bases y se crea lo que se conoce como proteína F, la cual se encarga de la unión del virus a la célula a nivel del tracto respiratorio.

De igual manera, el también académico comentó que estas mutaciones se desarrollan de manera semejante a los preceptos de la ley de Darwin, la cual se basa en la evolución de las especies.

Poblaciones con alta vulnerabilidad

El especialista en neumología y cirugía del tórax consideró que las personas más expuestas son aquellas quienes aún no reciben la vacuna en contra de este virus, las mayores de 30 y hasta más de 50 años que han sido las de mayor ingreso hospitalario, así como quienes padecen enfermedades crónico – degenerativas como diabetes mellitus y presión arterial

“Aquí el problema fundamental sería para aquel que no se ha vacunado porque la vacuna si bien puede no protegernos del todo contra estas cepas nuevas, sí nos va a dar cierta protección todavía, este año, pero las que no se han vacunado están más vulnerables si tampoco se han enfermado (…)”, señaló.

“Se ha estado hablando de los de 60, sin embargo, lo que estuvieron más hospitalizados fue un grupo mayor de los 30 a los 60, fueron las personas que más estuvieron enfermándose”.

Expuso que en el caso del grupo etario de 30 a los 50 años suelen volverse más susceptibles a contagios debido a que están en etapa laboral o menos se cuiden, pues la mayoría de las personas de la tercera edad, ya están jubiladas y suelen estar más en casa.

México cuenta con cepas de covid-19

El Dr. García Toral indicó que las cepas del covid-19, mientras más se replican, más mutaciones tendrá, ya que estas son al azahar, es decir, van a ser secundarias a la frecuencia con que se replique el virus, generando más defectos.

Por ello es importante el cuidado auto personal del uso correcto del cubrebocas, la sana distancia y otras medidas restrictivas.

“La primera mutación fue la N-501 y se dio en distintos países al mismo tiempo y no es porque se vaya de un país a otros sino porque son tantas las mutaciones que prácticamente se replican (…) Mientras más se replique, más mutaciones va a haber”.

El entrevistado señaló que muestra de estas mutaciones es Brasil en donde se encuentra una de los linajes más agresivos; California en EEUU que cuenta con la B1-429 y México que también cuenta con algunas que ya se analizan.

Sin embargo, la buena noticia es que las vacunas que actualmente elaboran diversos laboratorios podrían proteger de todas estas castas del virus.

“Nosotros también tenemos cepas porque tuvimos una intensa producción de enfermos de covid, entonces, obviamente también tenemos cepas y también se están monitoreando, todas con un número”.

Finalmente, el experto aseveró que para evitar una neumonía por el covid-19, las vacunas se deberán modificar cada año, semejante a la de la influenza; por ello, la comunidad médica ya trabaja en ello.

