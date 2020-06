Negocios “no esenciales” seguirán abiertos con permiso de la STPS. Se trata de comercios que expenden telas y papelerías en Veracruz.

Pese al operativo que implementan algunas dependencias estatales, para el cierre de los negocios no esenciales, algunos comercios de este tipo, seguirán abiertos debido a que cuentan con un permiso de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y de la Jurisdicción Sanitaria Número Ocho.

Jesús Sanz Barradas, director de comercio del Ayuntamiento de Veracruz, aseguró que dichas dependencias han otorgado una especie de permiso a estos negocios, para poder reanudar sus actividades, argumentando que ofrecen servicios y productos a empresas que ya están operando en la “nueva normalidad”.

Se trata de comercios que expenden telas y papelerías, considerados como no esenciales por las autoridades federales.

Negocios “no esenciales” en Veracruz presentan permisos

“Algunos negocios no esenciales, permanecerán abiertos, porque cuentan con un documento de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que acredita que venden productos para empresas esenciales”, comentó.

Recordó que la dirección de comercio del Ayuntamiento de Veracruz, solo está participando en calidad de observador en el operativo que realizan las dependencias estatales.

“Está invitando la jurisdicción a muchos negocios que no son esenciales, lo están invitando a que dejen de laborar, debido a que seguimos en color rojo de máximo riesgo, les están dando 24 horas, prácticamente que terminen el día y que ya mañana no laboren, en caso de reincidir me imagino que habrá algún tipo de sanción por parte de las autoridades estatales”, comentó.

El entrevistado dijo que dentro de los operativos que realiza la dirección de comercio, para verificar que los comercios abiertos, estén cumpliendo con las medidas sanitarias, se ha detectado la apertura de muchos negocios “no esenciales”, que en su mayoría muestran el documento emitido por la STPS y Jurisdicción Sanitaria Número Ocho.

