Necesitamos Consejeros del INE veracruzanos: Carlos Valenzuela

El diputado federal, Carlos Alberto Valenzuela González puntualizó que, el próximo jueves 23 de febrero cierra el plazo para el registro de los aspirantes a cuatro posiciones en el Consejo del INE.

Entre los reemplazos también se busca al nuevo presidente del INE, y exhortó a que los veracruzanos se inscriban para lograr el cargo de consejeros, pues puntualizó no existe una persona de la entidad veracruzana en dichos puestos, siendo que Veracruz es una de las circunscripciones más importantes a nivel Federal durante las elecciones.

El legislador panista mencionó que entre los requisitos están la imparcialidad, honestidad, que en 5 años no hayan participado en una contienda electoral, que no hayan sido dirigentes partidistas, que no hayan sido funcionarios de elección popular, que no tengan sentencias en contra sobre algún delito, y que también tenga más de 5 años con un título de licenciatura.

“Desde acá invitamos a los veracruzanos, porque hasta el momento no tenemos ningún consejero veracruzano, aquellos catedráticos de nuestra máxima casa de estudios de la Universidad Veracruzana, de la Universidad Colón, Centro de Estudios Veracruz, UVM, de todas aquellas universidades, aquellos estudiosos, intelectuales, que se inscriban, el requisito es el que mencionamos anteriormente, pero sobre todo que estén dispuestos a defender la democracia, cómo nos lo han demostrado los consejeros que van a terminar su cargo en próximos días, el próximo 3 de abril”, destacó.

Mencionó que posteriormente en la Cámara de Diputados Federal en la sesión del próximo 30 de marzo, se definirá por mayoría calificada (las dos terceras partes) quienes serán los nuevos consejeros, mientras que el 31 de marzo se terminará totalmente con ese proceso.

“Por lo cual invitamos a las y los veracruzanos a que se escriban, todavía hay tres días y necesitamos tener a representantes de este estado que cumpla con estos requisitos”, culminó.

Con información de Alejandro Ávila

