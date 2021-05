Mujeres panistas advierten “No todos somos Miguel” en Veracruz

-Advierten voto de castigo para el PAN en el próximo proceso electoral, luego de que el 50 por ciento de la militancia panista no simpatiza con la familia Yunes, a quien llamó el cáncer al interior de Acción Nacional

Un grupo de mujeres panistas con más de 25 años de ser miembros activos, advirtieron un voto de castigo contra el Partido Acción Nacional (PAN) por el capricho de Miguel Ángel Yunes Márquez de ser el candidato de la alianza “Va por México”, conformada por los partidos PAN–PRI–PRD, a la alcaldía del puerto de Veracruz. Además, por la imposición de su esposa Patricia Lobeira, tras la revocación de la candidatura por parte del Tribunal Electoral de Veracruz.

En rueda de prensa, las mujeres panistas encabezadas por Gabriela Ramírez, mencionaron que “No todos somos Miguel”, al asegurar que más del 50 por ciento de la militancia panista no simpatiza con la familia Yunes.

“No todos somos Miguel, dentro del Partido Acción Nacional, en el cual somos casi 2 mil 500 activos, la mitad No somos Miguel, que es muy triste y muy lamentable lo que el Partido Acción Nacional, está viviendo el día de hoy, donde hemos perdido la dignidad; hemos perdido los valores, hemos perdido los principios del Partido Acción Nacional”, comentó.

Es igual al caso de Salgado Macedonio

Destacó que el PAN está criticando a otros partidos políticos, como el caso de Félix Salgado Macedonio, quien puso a su hija Evelyn Salgado, como la nueva candidata por Morena a la gubernatura de Guerrero y en Veracruz, Miguel Ángel Yunes Márquez, hace lo propio al imponer a su esposa Patricia Lobeira, como candidata a la alcaldía de Veracruz.

“Estamos criticando a los de enfrente como el caso de Félix Macedonio, poniendo a su hija como candidata en Guerrero y tristemente hoy Miguel Ángel Yunes, está haciendo lo mismo con su esposa, está atentando contra nuestra integridad como mujeres, donde está usando a su esposa como escalón para llegar a su capricho, para llegar a una candidatura que desde antes del 14 de febrero, él sabía que no cumplía con el domicilio en el puerto de Veracruz, para ser candidato”, comentó.

En rueda de prensa, Gabriela Ramírez, aseguró que muchas mujeres panistas han sido agredidas, humilladas y golpeadas, sin contar con el apoyo del dirigente nacional del PAN, Marko Cortes Mendoza.

Destacó que el hecho de no ser de la familia Yunes o del equipo de Miguel Ángel Yunes Márquez, no tienes posibilidad alguna de ser candidata, ni de alzar la mano.

Se cuestionó ¿Qué no hay más militantes en Acción Nacional que no sean Yunes? Más del 50 por ciento del padrón son mujeres, porque no tomarlas en cuenta, al ser mujeres de trabajo y trayectoria.

“No se vale que nos hayan agredido, no se vale que nos bloqueen, que nos humillen, que nos denigren, que nos insulten por las redes, simplemente porque no somos del equipo Yunes. Esto se tiene que acabar, esto tiene que terminar; este cáncer del Partido Acción Nacional se tiene que terminar”, comentó.

Las mujeres militantes del PAN, con más de 25 años de ser miembros activos, aseguraron que no renunciaran al partido.

“Yo no voy a renunciar al PAN, mejor que renuncie él, que hagan su partido y que ahí puedan postularse ellos, el papá, el hijo y el otro, esto no es así, esto no es una empresa, el PAN existía la democracia, no el dedazo ni el compadrazgo”, concluyó.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias: AQUÍ