Mujeres denuncian acoso por parte de taxistas en la zona conurbada

A través de redes sociales, al menos dos mujeres han denunciado acoso por parte de taxistas en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río

En la última semana se han registrado por lo menos dos denuncias a través de redes sociales por casos de acoso por parte de taxistas y transporte por aplicación, además de que existe una denuncia por la desaparición de una joven mujer de 18 años, la que fue vista por última vez cuando tomo un taxi.

En el último de los casos fue denuncia en redes, indicando la agraviada, que había salido a divertirse con sus amigas y de regreso a sus casas, tomaron un taxi marca Chevrolet tipo Aveo, con número económico VB-1577.

Donde una de ellas se subió adelante, junto al conductor, quien se aprovechó para tocarle su pierna e incluso quedarse con su teléfono celular, intentado robarla.

“Por la madrugada tomé un taxi con mis amigas, estábamos de camino a la casa, al bajar del taxi una de mis amigas que estaba sentada adelanté se me acercó y me dijo que el taxi todo el camino le agarró la pierna, pero ella por pena no dijo nada. Al saber eso confronté al taxista y me di cuenta que tenía el celular de mi amiga, yo se lo arrebaté y le pegué en la cara, le tomé estas fotos diciéndole que se fuera, chicas y chicos tengan mucho cuidado al tomar taxis, no estamos seguras”, señaló en su publicación.

Te puede interesar:

También una unidad que realiza el servicio por aplicación en este caso “Indriver”, fue de igual manera señalado uno de sus conductores, quien traslado a la agraviada de su trabajo a su casa, sin embargo, en el camino se salió de ruta y la metió a una casa en donde intentó bajarla con engaños, finalmente la agraviada logró escapar.

No sin antes recibir la amenaza, por parte del conductor que iría a recogerla todos los días a su lugar de trabajo, motivo por el cual también denunció la situación a través de redes sociales y ante las autoridades.

Finalmente cabe recordar el caso de una joven de 18 años, misma que sigue reportada como desaparecida y que la última vez que se le vio fue al abordar un taxi para su casa, la madrugada del pasado 25 del presente mes, al salir de divertirse un antro denominado “Factoría”, sin embargo, nunca llegó.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.