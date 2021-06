Mujer en Boca del Río pide todo el peso de la ley para exfutbolista que la atacó

La mujer que fue presuntamente agredida por el exfutbolista Jorge Alberto “N” podría perder la vista de al menos un ojo, debido al traumatismo ocular que le fue diagnosticado, tras los fuertes golpes que recibió en su rostro a puño cerrado, el pasado 2 de junio a las 11:00 de la noche, en el estacionamiento de su domicilio.

Acompañada de sus vecinas que también han sido víctimas de agresiones verbales y amenazas de muerte por parte del exfutbolista, Margarita “N” aseguró que no puede ver correctamente, pues de un ojo ve nublado y el otro no puede ver nada, y no se descarta que este daño sea permanente.

Está a la espera de que los padecimientos pasen una vez que se haya desinflamado la zona, pero además tiene lastimado un brazo, al intentar defenderse de su agresor, además que, por el susto, se han agudizado sus síntomas de asma.

“Mi lesión en el ojo puede ser permanente porque necesita verme un especialista, yo veo luces adentro de mi ojo, cuando lo tenía totalmente cerrado yo veía brillitos y yo pensé que era agua de la cerveza que me había caído, no tenía nada, pero seguía sintiendo que me caían lucecitas en mi ojo”, comentó.

Margarita, de 58 años de edad, relató los hechos de esta manera “sufrí un atentado, las agresiones fueron muy fuertes y la muestra está ahí, de parte de Jorge Alberto “N”, el día 2 de junio, a las 11:00 de la noche, en el estacionamiento de mi casa, que vivo con mi madre y me agredió sin motivo alguno.

“Me aventó un vaso de cerveza de cristal, lo alcancé a librar, uso lentes como se darán cuenta, y con los lentes me golpeó, me los desbarató en la cara y me pegó con el puño cerrado, cuantas veces pudo, y en repetidas ocasiones sin darme un respiro.

“Una de las vecinas entraba al estacionamiento cuando vio que me estaban atacando, se dio la vuelta y se salió con su coche y en ese momento como él se distrajo con la luz, con el movimiento, fue como me pude zafar de él, subirme a mi carro y salir huyendo, todavía salió a corretearme y amenazándome, gritándome injurias y amenazas de muerte, y me alejé una cuadra para evitar que me siguiera agrediendo, ahí me estuvo como dos horas, esperando que la otra señora le llamó a la policía, esperando a que llegara alguien a auxiliarnos, después de dos horas y media llegó una de las vecina que también había agredido en días anteriores y la señora Mirian, que es la que me acompañaba, se metió a ver a sus hijos que estaban aterrados, por miedo que se fuera a meter al departamento”.

Se trata de unos condóminos donde la mayoría de los inquilinos son mujeres mayores, que han vivido por años aterradas debido a que son constantes las amenazas de muerte por parte del exfutbolista, quien asegura que si se meten con él, las ahogará en la alberca del lugar.

“Entonces vivimos con temor todos los días, las criaturas de una de ellas no puede salir a jugar porque a determinada hora llega el hombre con sus malos modos y a amenazar e insultar a todo mundo y pues las niñas no pueden ser libres de salir a jugar y los demás a tomar el fresco en el jardín, porque siempre está ahí tomando, en malas condiciones e incluso drogado, todos los días, tienes años de estar en esa situación y ya estamos cansados”, comentó.

Destacó que la Fiscalía General del Estado sí les ha brindado el apoyo requerido y por ello pide que le otorguen todo el castigo posible al exfutbolista y que lo hagan pagar todo el daño causado a su persona y los demás vecinos.

El proceso judicial en contra de Jorge Alberto “N” está caminando bastante rápido y se espera que en breve se tenga una resolución.

Detalló que desde hace 20 años que vive en el lugar, el exfutbolista ha acumulado varias denuncias en su contra de vecinos que han sido agredido a golpes, desde conserjes, vigilantes, incluso transeúntes que ha apedreado al pasar por las calles donde se ubica el edificio.

“Es una persona completa y totalmente agresiva con el mundo, y sin motivo alguno, esta agresión fue de gratis porque no tenía razón”, comentó.

A la fecha son ocho inquilinos que han sido agredidos verbalmente por Jorge Alberto, desde groserías, amenazas de muerte, injurias.

Mujer en Boca del Río pide todo el peso de la ley para exfutbolista que la atacó

No es la primera vez que Margarita fue agredida por el imputado, anteriormente había recibido amenazas verbales y ahora teme por su vida y la de su mamá.

Teme que, si lo dejan en libertad, vaya a querer atentar contra la vida de ambas, al vivir en el mismo edificio ubicado en el Paseo Mocambo, junto al hotel Mocambo del municipio de Boca del río. La carpeta de investigación de los hechos es la 1889/2021.

