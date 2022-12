Mujer denuncia desalojo en el Coyol

Aunque Karina Elena Groso Vela compró la cesión de derechos que la acredita cómo propietaria de la vivienda ubicada en la calle Laguna El Embarcadero número 90 entre Laguna de Alvarado y Laguna de Tamiahua primera sección del Coyol, fue desalojada por personas que se ostentan cómo los dueños legales de la propiedad.

“Yo compro la cesión de derechos, me dan la llave, me dan la casa yo no abro en ningún momento con cerrajero ni nada”.

Señaló que desde junio de 2021 adquirió la propiedad tras realizar los trámites en una notaría y le entregan los documentos.

Relató que después de la compra se presentan personas a decir que pretendían comprar la casa y es el día de ayer cuando se presentan con presuntos papeles de escrituras y rompen el candado y cambian la chapa de la entrada.

Indicó que el presunto dueño se llama Ulises Soto, sin embargo, a ella no le han mostrado ningún documento o se ha presentado un actuario para validar lo dicho.

“Otra persona se presenta cuando yo compro y empiezo a rehabilitarla y cuatro o cinco meses después vienen y dicen que ya van a comprar (…) No me entregan ningún documento nunca vi un actuario en ese momento me dicen las cosas de adentro son mías”.

Karina Groso es rescatista de animales y actualmente su mayor preocupación son los seis perros que tiene bajo su resguardo, ya que desde que la sacaron de la vivienda los animales no han comido, además que al momento de que las otras personas ingresarán a la vivienda su intención era sacar a los perros a la calle para que se perdieran y ahora se niegan a entregarlos.

“Patean a los perros con la intención de que se perdieran (…) Vinieron autoridades y les pidieron que nos dieran los perros y se niegan, no tienen comida ni agua “.

Mencionó que son seis perros de raza mediana-grande y no son agresivos.

“Lo que me preocupa son los animales, lo que quieren es deshacerse de ellos pero no quieren darmelos (…) Si la casa va entrar a un proceso legal está bien, pero el proceso no ha sido justo”, remarcó.

