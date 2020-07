Mujer denuncia a taxista después de vivir momentos de pánico tras ser acosada por el conductor de un taxi, esto cuando la víctima se dirigía a su trabajo cerca del bulevar Manuel Ávila Camacho, fue gracias pidió la ayuda de compañeros de su trabajo que el sujeto responsable huyó dejando incluso el taxi abandonado.

La situación que pudo terminar en un abuso sexual, se presentó en la calle Francisco Rivera Ávila y la avenida Flores Magón en la colonia Ignacio Zaragoza, la mañana de este miércoles, siendo la propia agraviada quien dio a conocer la situación de acoso, el que aseguró llevaba varios días, siempre cuando caminaba con rumbo a su trabajo.

“No es la primera vez que me acosa, pero ahorita ya procedí, se me acercó, me quiso jalar la bolsa, me humilló, me dijo de cosas que no sé ni quien lo pario a ese hombre, pero imagínense lo que le puede hacer a los pasajeros” aseguró.

Fue así que este miércoles, nuevamente se presentó, con mucha mayor agresividad del responsable, por lo que la joven de identidad reservada, explicó tuvo temor a que terminara en una violación, pero por fortuna uno de su compañeros pudo ayudarla a tiempo.

Te puede interesar:

Mujer denuncia a taxista que intentó acosarla en el Bulevar Manuel Ávila Camacho pic.twitter.com/IaYlO6z8eG — El Dictamen (@ElDictamen) July 1, 2020

“Al cuarto para las 7am, me baje de mi camión para ir rumbo hacia mis labores, me encontró con un sujeto, algo mal el hombre, bastante peligroso, el taxi es el 4923 me siguió, me quiso jalonear, pero salí corriendo hacia la acera de enfrente, traía todo su pene, toda su parte de él de fuera, y me empezó a decir palabras obscenas, no lo conozco, no sé quién es, marque a mi trabajo y mi compañero me fue a alcanzar, estaba a una cuadra de mi labor”, denunció.

Mujer denuncia a taxista intentó acosarla mientras acudía a su trabajo

Luego de llevar a cabo el acoso, el responsable dejó abandonado el taxi marca Nissan Tsuru, con número económico VB-4923, con dinero, abierto y hasta con ropa en su interior.

Por medio de redes sociales se difundió el video de la unidad, en donde piden al dueño tome conocimiento de lo que hace el trabajador con su unidad, situación que podría originar hasta la cancelación de la concesión del taxi.

Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen.

Más noticias AQUÍ.